KARI POBEĐUJE, ALI UZALUD! Svetislav Pešić odlazi iz Bajerna, zna se i ko ga menja

POSLE poraza od Partizana, Bajern iz Minhena je vezao i treći trijumf u Evroligi.

FOTO: FIBA.Basketball

Padali su Valensija, Hapoel, a sada i Pariz - 81:75, ali to neće zadržati Svetislava Pešića na klupi nemačkog giganta.

Kako prenose nemački mediji, u Minhenu Pešića ne vide kao dugoročno rešenje. Uprava jedinog nemačkog evroligaša već uveliko razmišlja o budućnosti kluba, svesna činjenice da će trofejni trener ove godine napuniti 77 godina, zbog čega je plan da se na klupu dovede mlađi stručnjak.

Prema pisanju uglednog lista „BILD“, prvi izbor Bajerna za naredni period mogao bi da bude Ibon Navaro, aktuelni trener Unikahe iz Malage.

Španac već godinama gradi ime u Andaluziji i iza sebe ima izuzetno uspešan mandat – osvojio je dve titule u FIBA Ligi šampiona, dva Kupa kralja, kao i dva FIBA Interkontinentalna kupa.

Navodno, Bajern mu je ponudio trogodišnji ugovor.