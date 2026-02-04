KARI POBEĐUJE, ALI UZALUD! Svetislav Pešić odlazi iz Bajerna, zna se i ko ga menja
POSLE poraza od Partizana, Bajern iz Minhena je vezao i treći trijumf u Evroligi.
Padali su Valensija, Hapoel, a sada i Pariz - 81:75, ali to neće zadržati Svetislava Pešića na klupi nemačkog giganta.
Kako prenose nemački mediji, u Minhenu Pešića ne vide kao dugoročno rešenje. Uprava jedinog nemačkog evroligaša već uveliko razmišlja o budućnosti kluba, svesna činjenice da će trofejni trener ove godine napuniti 77 godina, zbog čega je plan da se na klupu dovede mlađi stručnjak.
Prema pisanju uglednog lista „BILD“, prvi izbor Bajerna za naredni period mogao bi da bude Ibon Navaro, aktuelni trener Unikahe iz Malage.
Španac već godinama gradi ime u Andaluziji i iza sebe ima izuzetno uspešan mandat – osvojio je dve titule u FIBA Ligi šampiona, dva Kupa kralja, kao i dva FIBA Interkontinentalna kupa.
Navodno, Bajern mu je ponudio trogodišnji ugovor.
Preporučujemo
ODJAVIO SRBIJU! Evo gde je Novak Đoković otišao nakon Australijan opena
04. 02. 2026. u 06:20
SAŠA OBRADOVIĆ NIJE MOGAO DA VERUJE ŠTA "DELIJE" RADE: "Ja ovo ne pamtim!"
03. 02. 2026. u 22:46
"OVA ZEMLjA JE POSEBNA!" Zvezdini stranci u transu posle čuda u Evroligi protiv Hapoela
03. 02. 2026. u 22:31
GRADSKI DERBI ZA MESTO U FINALU: Arsenal ima prednost iz prvog meča, ali "plavci" se neće predati bez velike borbe
Arsenal i Čelsi sastaju se u revanšu polufinala EFL kupa na "Emirejtsu", a domaći tim u Londonu ima blagu, ali vrednu prednost iz prvog meča. "Tobdžije" su na "Stamford bridžu" slavile sa 3:2 i sada im je dovoljan i remi kako bi izborile plasman u finale i napale prvi trofej ove sezone.
03. 02. 2026. u 07:00
RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.
03. 02. 2026. u 19:55
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)