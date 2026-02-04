SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ROLERKOSTER: Najavljeno drastično otopljenje, ali i novi ledeni talas

U SRBIJI danas umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

FOTO: Tanjug/AP

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura ićiće od 0 do 5 °C, a najviša dnevna od 8 do 13 °C. U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6 °C, najviša dnevna oko -1 °C, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Sutra će biti promenljivo i vetrovito, u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar. Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj. U petak u drugom delu dana novo naoblačenje sa kišom sa jugozapada uz postepeno slabljenje košave - navodi RHMZ.

Naglo otpoljenje, pa ledeni dani

Slobodan Sovilj, meterolog RHMZ, kaže da Srbija danas kreće u jedan novi, nagli porast temperature:

- Znatno toplije vreme u svim krajevima, osim Timočke i Negotinske krajine. Kada je u Beogradu tipično pojačan južni i jugoistočni vetar, tada je Timočka i Negotinska krajina znatno hladnija i tamo, već sledeće srede ćemo imati ledene dane, odnosno i jutarnju i dnevnu temperaturu ispod nula stepeni.

Danas temperature i do 15 stepeni

Dodaje i da u narednom periodu možemo očekivati temperaturne rolerkostere:

- U zapadnoj i centralnoj Srbiji, danas čak i do 15 stepeni. Tada neće biti ni mraza u jutarnjim satima.

- Do 15. februara sledi nam manji pad temperature, on neće biti toliko izražen. Prosečne srednje dnevne temperature očekujemo od 5 do 10 stepeni, a što se tiče zahlađenja sredinom meseca, videćemo kada se taj datum bude približio koliko će ono biti - rekao je Sovilj.

Dodaje i da su ovakve temperature iznad proseka, u odnosu na prethodnih 30 godina, te su prema tome normalne i uobičajene za naše podneblje.

(Kurir)

BONUS VIDEO: POGLEDAJTE: Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i stadionom