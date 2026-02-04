SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ROLERKOSTER: Najavljeno drastično otopljenje, ali i novi ledeni talas
U SRBIJI danas umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.
Jutarnja temperatura ićiće od 0 do 5 °C, a najviša dnevna od 8 do 13 °C. U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6 °C, najviša dnevna oko -1 °C, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Sutra će biti promenljivo i vetrovito, u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar. Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj. U petak u drugom delu dana novo naoblačenje sa kišom sa jugozapada uz postepeno slabljenje košave - navodi RHMZ.
Naglo otpoljenje, pa ledeni dani
Slobodan Sovilj, meterolog RHMZ, kaže da Srbija danas kreće u jedan novi, nagli porast temperature:
- Znatno toplije vreme u svim krajevima, osim Timočke i Negotinske krajine. Kada je u Beogradu tipično pojačan južni i jugoistočni vetar, tada je Timočka i Negotinska krajina znatno hladnija i tamo, već sledeće srede ćemo imati ledene dane, odnosno i jutarnju i dnevnu temperaturu ispod nula stepeni.
Danas temperature i do 15 stepeni
Dodaje i da u narednom periodu možemo očekivati temperaturne rolerkostere:
- U zapadnoj i centralnoj Srbiji, danas čak i do 15 stepeni. Tada neće biti ni mraza u jutarnjim satima.
- Do 15. februara sledi nam manji pad temperature, on neće biti toliko izražen. Prosečne srednje dnevne temperature očekujemo od 5 do 10 stepeni, a što se tiče zahlađenja sredinom meseca, videćemo kada se taj datum bude približio koliko će ono biti - rekao je Sovilj.
Dodaje i da su ovakve temperature iznad proseka, u odnosu na prethodnih 30 godina, te su prema tome normalne i uobičajene za naše podneblje.
(Kurir)
BONUS VIDEO: POGLEDAJTE: Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i stadionom
Preporučujemo
DETALjNA VREMENSKA PROGNOZA DO 10. FEBRUARA: Opasna pojava obeležiće dane pred nama
02. 02. 2026. u 12:52
OD OVOG DATUMA STABILIZACIJA VREMENA: Evo kakvo nas vreme očekuje u februaru i martu
12. 01. 2026. u 13:31
DETALjNO PO MESECIMA: Kakvo nas vreme očekuje od januara do jula
29. 01. 2026. u 13:10
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)