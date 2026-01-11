HAOS U NBA LIGI! Dončić se sukobio sa zvezdom koja je pokušala da ga udari, usledila žestoka kazna

Tokom susreta Sakramenta i Los Anđeles Lejkersa bilo je vrelo na terenu, a za to su se pobrinuli Denis Šruder i Luka Dončić.

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji plej Lejkersa zbog svega suspendovan je na tri utakmice. On je kako se navodi u izveštaju NBA lige pokušao da se sukobi sa određenim košarkašem Lejkersa čije ime nije navedeno, ali se spekuliše u javnosti da se radi o Luki Dončiću.

Ceo incident dogodio se 40 minuta nakon utakmice u kojoj su Lejkersi savladali Kingse 125:101, koja je igrana 28. decembra.

Lakers star Luka Dončić was the player Kings guard Dennis Schröder sought out in the hallway for a confrontation following a Dec. 28 contest, league sources tell @NBAonPrime, @NBATV. Schröder will begin serving 3-game suspension tomorrow. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 11, 2026

Tokom duela reprezentativci Nemačke i Slovenije imali su nekoliko vermalnih sukoba, a nakon svega Šruder ga je pronašao u hodniku dvorane gde je započeo sukob.

U izveštaju NBA lige navodi se da je Šruder prigovorio Dončiću rečima da ga ne može nazivati ku**om" na terenu i zatim da se ponaša kao da je sve u redu van terena. Nakon čega je pokušao da ga udari, a veće incidente sprečila je reakcija obezbeđenja. Dok je centar Lejkersa Diande Ejton pokušao da odvuče Šrudera dalje od mesta incidenta.

What Luka Doncic Really Said To Dennis Schroder👀:



Luka: “All talk… I wish you would swing!”



Schroder: “Come to the back, I’m not the n**** to talk to!”



Luka: “Man!”



Schroder: “I’ll beat the sh*t out of you” pic.twitter.com/6Ga9tcTaFE — LegendZ (@legendz_prod) December 30, 2025

Frapirani Dončić pokušao je da se udalji od mesta sukoba te je na kraju sa ocem Sašom napustio dvoranu.

