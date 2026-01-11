HAOS U NBA LIGI! Dončić se sukobio sa zvezdom koja je pokušala da ga udari, usledila žestoka kazna
Tokom susreta Sakramenta i Los Anđeles Lejkersa bilo je vrelo na terenu, a za to su se pobrinuli Denis Šruder i Luka Dončić.
Nekadašnji plej Lejkersa zbog svega suspendovan je na tri utakmice. On je kako se navodi u izveštaju NBA lige pokušao da se sukobi sa određenim košarkašem Lejkersa čije ime nije navedeno, ali se spekuliše u javnosti da se radi o Luki Dončiću.
Ceo incident dogodio se 40 minuta nakon utakmice u kojoj su Lejkersi savladali Kingse 125:101, koja je igrana 28. decembra.
Tokom duela reprezentativci Nemačke i Slovenije imali su nekoliko vermalnih sukoba, a nakon svega Šruder ga je pronašao u hodniku dvorane gde je započeo sukob.
U izveštaju NBA lige navodi se da je Šruder prigovorio Dončiću rečima da ga ne može nazivati ku**om" na terenu i zatim da se ponaša kao da je sve u redu van terena. Nakon čega je pokušao da ga udari, a veće incidente sprečila je reakcija obezbeđenja. Dok je centar Lejkersa Diande Ejton pokušao da odvuče Šrudera dalje od mesta incidenta.
Frapirani Dončić pokušao je da se udalji od mesta sukoba te je na kraju sa ocem Sašom napustio dvoranu.
