Košarka

HAOS U NBA LIGI! Dončić se sukobio sa zvezdom koja je pokušala da ga udari, usledila žestoka kazna

Новости онлајн

11. 01. 2026. u 09:27

Tokom susreta Sakramenta i Los Anđeles Lejkersa bilo je vrelo na terenu, a za to su se pobrinuli Denis Šruder i Luka Dončić.

ХАОС У НБА ЛИГИ! Дончић се сукобио са звездом која је покушала да га удари, уследила жестока казна

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji plej Lejkersa zbog svega suspendovan je na tri utakmice. On je kako se navodi u izveštaju NBA lige pokušao da se sukobi sa određenim košarkašem Lejkersa čije ime nije navedeno, ali se spekuliše u javnosti da se radi o Luki Dončiću. 

Ceo incident dogodio se 40 minuta nakon utakmice u kojoj su Lejkersi savladali Kingse 125:101, koja je igrana 28. decembra. 

Tokom duela reprezentativci Nemačke i Slovenije imali su nekoliko vermalnih sukoba, a nakon svega Šruder ga je pronašao u hodniku dvorane gde je započeo sukob. 

U izveštaju NBA lige navodi se da je Šruder prigovorio Dončiću rečima da ga ne može nazivati ku**om" na terenu i zatim da se ponaša kao da je sve u redu van terena. Nakon čega je pokušao da ga udari, a veće incidente sprečila je reakcija obezbeđenja. Dok je centar Lejkersa Diande Ejton pokušao da odvuče Šrudera dalje od mesta incidenta. 

Frapirani Dončić pokušao je da se udalji od mesta sukoba te je na kraju sa ocem Sašom napustio dvoranu. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Društvo

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije Bujica

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"