"EKSTREMNO SAM PONOSAN!" Dušan Alimpijević nakon trijumfa Srbije nad Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama za Mundobasket

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izneo je utiske nakon pobede Srbije nad Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama za Mundobasket

Foto: Zoran Jovanovic

"Ekstremno smo sam ponosan na grupu momaka, kako su odigrali ove utakme. Ovo treba da bude naš DNK u budućnosti, da tako igramo i borismo. Moram da kažem je bilo divno košarkaško veče. Rekao sam da vodim da igram u ovakvim atmosferama. Svaka čast Bosni i publici. Bosna je mogla da pobedi i to bi bilo zasluženo. Pokazali smo diciplinu u 4/4 i to je presudilo. Bio je plan da igramo fizičku košarku. Bio je cilj da slomimo protivnika u 4/4. Pohvale na atmosferi i svi se bavimo ovim poslom zbog ovakve atmosfere".

Šta očekuje u budućnosti od rezultata, ali i od BiH?



"Biće vrlo zeznuto, ja sam video Bosnu... Znam da ste se u Bosni susreli sa određenim problemima kao i mi. Odigrali ste odlično protiv Turske. Pribojavao sam se ove utakmice. Srećan sam što smo pobedili. Bosna ima kvalitet i može da iznenadi svakog. U ovoj grupi, svako svakog može da pobedi. Video sam rezultate u grupi koje se ukrštaju. Bosni dajem prednost, a Turska je najjača iz jednog razloga jer imaju princip, specifičan sistem – koga pozovu, mora da dođe. Kod nas to nije slučaj. Odličan trener, igrate dobro, vidim pozitivne stvari".



Na kraju je progovorio i o problemu "puštanja i nepuštanja igrača".



"Apsolutno se saosećam sa Vama, osećam tihu patnju u vašem pitanju. Slažem se sa Vama, po meni je to potpuni besmisao, pričamo da se nađe rešenje, a nikako da nađemo. Treba da se donese zajedničko pravilo, da znamo na čemu smo. Ili svi, kao u fudbalu, ili niko. Klub u fudbalu nema pravo da vam kaže ne, možda igrač ima privatnih problema... Onda bismo bili ravnopravni, ako je niko da vidimo šta razvijamo, ako su svi, da vidimo ko je odbio. Ova publika koja je napunila dvoranu zaslužuje dobru košarku", zaključio je Alimpijević.