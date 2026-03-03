Panorama

VAŽNE ODLUKE O POSLU I ZDRAVLJU Astro savet za utorak 3. mart: Ova 4 znaka će najviše osetiti uticaj pomračenja Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

03. 03. 2026. u 07:00

JEDNO od četiri ovogodišnja pomračenja, desiće se 3. marta, u 11.34, kada se na nebu formira pun Mesec i totalno pomračenje Meseca na 12.53 stepena Device, blizu fiksne zvezde Zosme i stepena egzaltacije Merkura, koji upravlja Devicom.

Foto: Profimedia

Zosma simbolizuje žrtvu, bilo da se radi o osobi koja svesno ulazi u rizik i spremna je da se žrtvuje, ili o nekome ko se kaje zbog nečega što je uradio pa se zato žrtvuje, a može da bude i neko ko postaje žrtva svog ponašanja, stavova, odluka ili postupaka koji nailaze na osudu javnosti. A o čemu se tačno radi, pokazaće raspored planeta u kućama i njihovi aspekti u ličnom horoskopu.

Uticaj pomračenja najviše će osetiti Device, Ribe, Blizanci i Strelci, kao i oni koji imaju podznak, osu četvrte (privatni život), sedme (partnerski odnosi) ili desete kuće (karijera, roditelji) na 11, 12. ili 13. stepenu znaka Device.

Mesec je simbol doma, porodice, privatnog života, žena, kao i duše, intuicije, načina na koji pokazujemo emocije, našeg raspoloženja. Devica je znak posla, reda, rada, discipline, higijene, zdravlja, a Zosma takođe donosi probleme sa crevnim traktom, opasnost od trovanja hranom, zbog čega treba obratiti više pažnje na ishranu, vrstu namirnica i higijenu.

Blizina ove fiksne zvezde takođe upozorava na probleme sa ženama na poslu ili zbog njih (ma kog pola da ste).

Ipak, ne treba se plašiti pomračenja niti mu pridavati dramatičan značaj, osim onih retkih koja se dešavaju na određenim planetama ili osetljivim tačkama horoskopa. Blizina Zosme upozorava da treba povesti više računa o poslu i zdravlju, što uključuje i neke promene u načinu života i uvođenje zdravih navika.

Svako pomračenje (ima ih u proseku četiri do pet godišnje, najčešće dve lunarna i dve solarna) predstavlja završetak nečega i donosi neku promenu ili važnu odluku. A na koju oblast života se ta odluka ili promena odnose, pokazaće simbolika astrološke kuće u koju pada znak Device u ličnom horoskopu.

