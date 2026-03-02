KINA POSLALA PORUKU SAD I IZRAELU: Važan telefonski poziv između Teherana i Pekinga

KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je danas da Kina pridaje veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu sa Iranom i podržava Iran u očuvanju njegovog suvereniteta, bezbednosti, teritorijalnog integriteta i nacionalnog dostojanstva.

Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, to je rekao tokom telefonskog razgovora sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, održanog na zahtev Teherana, prenosi Sinhua.

Aragči je informisao Vanga o najnovijoj situaciji u regionu, navodeći da su Sjedinjene Američke Države "po drugi put pokrenule rat protiv Irana tokom iransko-američkih pregovora". On je rekao da je u toj rundi pregovora ostvaren određeni napredak, ali da su postupci američke strane prekršili međunarodno pravo i prešli "crvene linije" Irana. Prema njegovim rečima, Iran nema drugog izbora osim da se brani svim raspoloživim sredstvima. Arakči je dodao da Kina javno iznosi "pravedan i uravnotežen stav" i izrazio nadu da će nastaviti da ima konstruktivnu ulogu u sprečavanju dalje eskalacije tenzija u regionu.

Vang je ponovio principijelni stav Kine o situaciji u Iranu i izrazio podršku Teheranu u zaštiti njegovih legitimnih prava i interesa. On je naveo da Kina poziva Sjedinjene Američke Države i Izrael da odmah obustave vojne operacije, izbegnu dalje zaoštravanje tenzija i spreče širenje sukoba na ceo Bliski istok.

Kina smatra da Iran, u sadašnjim složenim i teškim okolnostima, može da očuva nacionalnu i društvenu stabilnost, uvaži razumne bezbednosne brige susednih zemalja i obezbedi sigurnost kineskih državljana i institucija u Iranu, rekao je Vang.

U odvojenom telefonskom razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Omana Sajidom Badr bin Hamadom Al Busaidijem, Vang je rekao da širenje rata ne služi dugoročnim i fundamentalnim interesima zemalja Persijskog zaliva, prenosi Global tajms. Vang je razgovarao i sa francuskim ministrom spoljnih poslova Žan-Noel Baroom, tokom koga je rekao da velike sile ne smeju da koriste vojnu nadmoć za proizvoljne napade na druge države. On je istakao da svet ne sme da se vraća "zakonu džungle".

