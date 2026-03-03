Košarka

ŠOK OBRT! Evo kako je Nikola Jokić doneo trijumf Denveru (VIDEO)

Новости онлине

03. 03. 2026. u 06:32

NIKOLA Jokić je još jednom postao heroj Denvera, ali ovog puta kao nikada pre.

ШОК ОБРТ! Ево како је Никола Јокић донео тријумф Денверу (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Nagetsi su savladali Jutu - 128:125. Nikola Jokić je meč završio 12 skokova i pet asistencija, ali i dve blokade. Upravo ova poslednja je rešila meč, odnosno donela veliku dramu u Solt Lejk Sitiju. 

Nikola je lupio rampu Džordžu na 16 sekundi do kraja. Ta situacija se dugo proveravala i prethodno je dosuđen faul za Jutu, ali je odluka preinačena i to je presudilo pitanje pobednika u ovom susretu.

Denver je i dalje na petom mestu Zapada NBA lige ima skor 38-24, ima isti broj pobeda kao treći Hjuston i druga Minesota, ali i dva, odnosno jedan poraz više od njih. Juta je na 14. poziciji sa učinkom 18-43.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Lažljivac Tramp!
Svet

0 0

"Lažljivac Tramp!"

"NE MOŽE biti sumnje u naše protivljenje ratu koji je sam izabrao Donald Tramp, a Kongres mora da koristi sve raspoložive mehanizme da ga spreči da nas dublje uvuče u ovaj sukob."

02. 03. 2026. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDALA SE POSLE TRI MESECA VEZE: Leontinu muž ostavio i našao mlađu - kuma joj bila Milica Mitrović

UDALA SE POSLE TRI MESECA VEZE: Leontinu muž ostavio i našao mlađu - kuma joj bila Milica Mitrović