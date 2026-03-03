ŠOK OBRT! Evo kako je Nikola Jokić doneo trijumf Denveru (VIDEO)
NIKOLA Jokić je još jednom postao heroj Denvera, ali ovog puta kao nikada pre.
Naime, Nagetsi su savladali Jutu - 128:125. Nikola Jokić je meč završio 12 skokova i pet asistencija, ali i dve blokade. Upravo ova poslednja je rešila meč, odnosno donela veliku dramu u Solt Lejk Sitiju.
Nikola je lupio rampu Džordžu na 16 sekundi do kraja. Ta situacija se dugo proveravala i prethodno je dosuđen faul za Jutu, ali je odluka preinačena i to je presudilo pitanje pobednika u ovom susretu.
Denver je i dalje na petom mestu Zapada NBA lige ima skor 38-24, ima isti broj pobeda kao treći Hjuston i druga Minesota, ali i dva, odnosno jedan poraz više od njih. Juta je na 14. poziciji sa učinkom 18-43.
