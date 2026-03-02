KAZAHSTANCI PODELILI MOĆAN SNIMAK: Ovako je izgledala poseta predsednika Aleksandra Vučića (VIDEO)
SLUŽBA državne zaštite Republike Kazahstan objavila je moćan snimak zvanične posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kazahstanu.
Služba državne zaštite Republike Kazahstan je specijalizovana agencija za bezbednost predsednika i drugih visokih zvaničnikakao i za zaštitu strateških objekata
To je vojna formacija koja sprovodi kontraobaveštajne mere i osigurava fizičku bezbednost najvišeg državnog rukovodstva.
Pogledajte snimak:
Podsetimo, avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vazdušnom prostoru Kazahstana, u znak dobrodošlice, sačekala su tri aviona suhoj SU-30, koja su ga pratila sve do sletanja u Astanu, čime je predsedniku Vučiću i Srbiji ukazana velika čast.
