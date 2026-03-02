KAZAHSTANCI PODELILI MOĆAN SNIMAK: Ovako je izgledala poseta predsednika Aleksandra Vučića (VIDEO)

SLUŽBA državne zaštite Republike Kazahstan objavila je moćan snimak zvanične posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kazahstanu.

Foto: Printksrin Instagram

Služba državne zaštite Republike Kazahstan je specijalizovana agencija za bezbednost predsednika i drugih visokih zvaničnikakao i za zaštitu strateških objekata

To je vojna formacija koja sprovodi kontraobaveštajne mere i osigurava fizičku bezbednost najvišeg državnog rukovodstva.

Pogledajte snimak:

Podsetimo, avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vazdušnom prostoru Kazahstana, u znak dobrodošlice, sačekala su tri aviona suhoj SU-30, koja su ga pratila sve do sletanja u Astanu, čime je predsedniku Vučiću i Srbiji ukazana velika čast.