Fudbal

CEO REGION U NEVERICI! Bivši košarkaš Crvene zvezde verio poznatu Hrvaticu

Новости онлине

02. 03. 2026. u 09:37

KAKVA ljubavna priča Srbina i Hrvatice!

ЦЕО РЕГИОН У НЕВЕРИЦИ! Бивши кошаркаш Црвене звезде верио познату Хрватицу

Foto Printskrin

Naime, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i FMP-a, Nemanja Popović (22), zaprosio je jednu od najuspešnijih hrvatskih i svetskih influenserki, Mirtu Miler (28).

Hrvatica, koju na TikToku prati neverovatnih 19 miliona ljudi, dok na svom kontu ima preko 1,3 milijarde lajkova, podelila je emotivni snimak veridbe koji je u rekordnom roku postao viralan.

- Sve što mogu da kažem je hvala Bogu što mi je rekao da promenim nokte. Ako ste videli video, znate na šta mislim - napisala je popularna tiktokerka.

Foto ATA

 

Nemanja je, inače, talentovani krilni centar, visok 205 centimetara. Karijeru je počeo u rodnom Mladenovcu, a njegov potencijal rano je prepoznala Crvena zvezda, sa kojom je 2017. godine potpisao trogodišnji ugovor.

Tokom karijere nastupao je za FMP, OKK Beograd i Vršac, gde je pružao najbolje partije i zaslužio titulu MVP-a Košarkaške lige Srbije, beležeći prosečno 18,1 poen i 7,4 skoka po meču.

Koliko je njihova veza ozbiljna, pokazala je i činjenica da se par nedavno preselio u Poljsku, gde Popović trenutno brani boje prvoligaškog kluba King Ščećin.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISPOD RUŠEVINA JE 100 DEVOJČICA Bivši američki obaveštajac ljut kao ris: Majke su ih poslale u škole, a mi smo ih bombardovali

"ISPOD RUŠEVINA JE 100 DEVOJČICA" Bivši američki obaveštajac ljut kao ris: Majke su ih poslale u škole, a mi smo ih bombardovali