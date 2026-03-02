CEO REGION U NEVERICI! Bivši košarkaš Crvene zvezde verio poznatu Hrvaticu
KAKVA ljubavna priča Srbina i Hrvatice!
Naime, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i FMP-a, Nemanja Popović (22), zaprosio je jednu od najuspešnijih hrvatskih i svetskih influenserki, Mirtu Miler (28).
Hrvatica, koju na TikToku prati neverovatnih 19 miliona ljudi, dok na svom kontu ima preko 1,3 milijarde lajkova, podelila je emotivni snimak veridbe koji je u rekordnom roku postao viralan.
- Sve što mogu da kažem je hvala Bogu što mi je rekao da promenim nokte. Ako ste videli video, znate na šta mislim - napisala je popularna tiktokerka.
Nemanja je, inače, talentovani krilni centar, visok 205 centimetara. Karijeru je počeo u rodnom Mladenovcu, a njegov potencijal rano je prepoznala Crvena zvezda, sa kojom je 2017. godine potpisao trogodišnji ugovor.
Tokom karijere nastupao je za FMP, OKK Beograd i Vršac, gde je pružao najbolje partije i zaslužio titulu MVP-a Košarkaške lige Srbije, beležeći prosečno 18,1 poen i 7,4 skoka po meču.
Koliko je njihova veza ozbiljna, pokazala je i činjenica da se par nedavno preselio u Poljsku, gde Popović trenutno brani boje prvoligaškog kluba King Ščećin.
