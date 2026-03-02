UZMI ILI OSTAVI! Stigla prva zvanična ponuda za Dušana Vlahovića

Dušan Vlahović (26) trenutno prolazi kroz jedan od najvažnijih perioda u svojoj karijeri.

FOTO: Tanjug/AP

Dok se Srbin bori sa povredama, fudbalska Evropa sa nestrpljenjem prati svaki njegov korak zbog ugovora koji se bliži kraju.

Juventus je i zvanično krenuo u ofanzivu za potpis Dušana Vlahovića. Strategija "Stare dame" je jasna: srpskom napadaču ponuđen je ugovor po modelu koji je već prihvaćen od strane Kenana Jildiza – 7 miliona evra fiksne godišnje plate, uz dodatnih 7 miliona evra bonusa samo za potpis.

Ruku na srce, to je znatno manje nego što sada ima u Juventusu, 12 miliona evra neto (23 miliona bruto), što znači da bi Vlahović trebalo da popusti na svoje zahteve. Istina je da je bonus visok, ali godišnja zarada znatno niža i poziva na razmišljanje.

Bitno je istaći da je Juve povukao prvi potez od svih na tržištu i čeka odgovor Vlahovića, kome ističe ugovor na kraju sezone.

Podsećanja radi, Vlahović je van stroja od novembra 2025. zbog problema sa primicačem. Njegovo odsustvo se itekako osetilo, naročito nakon nedavne eliminacije kluba iz Lige šampiona.

Inače, Vlahović je ove sezone postigao šest golova u 17 utakmica, ali više vremena je proveo na rehibilatcijama nego na terenu.

