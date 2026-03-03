Politika

VUČIĆ DANAS SA ITALIJANSKIM MINISTROM ODBRANE: Predsednik Srbije sastaće se sa Gvidom Krozetom u 10 časova

V.N.

03. 03. 2026. u 07:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ДАНАС СА ИТАЛИЈАНСКИМ МИНИСТРОМ ОДБРАНЕ: Председник Србије састаће се са Гвидом Крозетом у 10 часова

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Oni će se sastati u 10 časova u Palati Srbija.

Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.

