VUČIĆ DANAS SA ITALIJANSKIM MINISTROM ODBRANE: Predsednik Srbije sastaće se sa Gvidom Krozetom u 10 časova
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 10 časova u Palati Srbija.
Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ĆUTA NAPAO BLOKADERE: "Niko nema pravo da nam zabrani da izađemo na izbore!"
03. 03. 2026. u 08:02
SVE GORI NA BLISKOM ISTOKU: Sirene zavijaju širom Izraela, počeo novi napad; Iran silovito udara po američkim bazama (FOTO/VIDEO)
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 22:56
OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika
SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.
01. 03. 2026. u 19:16
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)