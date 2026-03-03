TREĆI dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug

Član Skupštine stručnjaka: Izbor Hamenijevog naslednika "neće dugo trajati"

Član iranske Skupštine stručnjaka, zadužen za izbor novog vrhovnog vođe, rekao je da izbor naslednika ajatolaha Alija Hamneija "neće dugo trajati“, objavila je tamošnja agencija ISNA, prenosi Rojters.

Šta je mozaička doktrina Irana?

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da Teheran može da izdrži kontinuirane američko-izraelske napade uprkos "obezglavljivanju" komandnog kadra, kao i da je zemlja sposobna da vodi dugotrajan rat.

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Avion sa državljanima Srbije sleteo iz Dubaija u Beograd

Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

IDF: Ubijen komandant Islamskog džihada u Bejrutu



Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je u vazdušnom napadu u ponedeljak u Bejrutu ubijen visoki komandant palestinske militantne organizacije Islamski džihad Adham el Osman.

Prema saopštenju IDF-a, El Osman, koji je predvodio ogranak Islamskog džihada u Libanu, bio je meta napada u ranim jutarnjim satima u glavnom gradu Libana, nakon što je Hezbolah lansirao rakete i dronove ka Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska tvri da je El Osman godinama obavljao jednu od najviših funkcija u toj organizaciji i da je bio odgovoran za planiranje i izvođenje stotina napada na pripadnike IDF-a i izraelske civile.

Takođe se navodi da je u poslednjem periodu nastavio da iz Libana koordinira brojne napade u ime organizacije, uključujući obuku pripadnika elitnih jedinica Islamskog džihada, regrutovanje operativaca i nabavku oružja.



Vojska Izraela pokrenula vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu



Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu, saopštila je danas Vojska Izraela.

Kako se navodi, IAF je "počelo ciljane napade na vojne ciljeve iranskog terorističkog režima i terorističke organizacije Hezbolah", prenosi Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su juče upozorenje i pozvale na evakuaciju pre vazdušnih napada na zgrade koje koristi Hezbolah u Bejrutu i ​​filijale islamskih banaka Al-Kard al-Hasan koje širom Libana koristi ta militantna grupa.



Izraelska vojska: Uništeno sedište iranskog državnog emitera IRIB u vazdušnom napadu



Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su sinoć da su uništile sedište iranskog državnog emitera IRIB u vazdušnom napadu na Teheran.

U saopštenju se navodi da su izraelski borbeni avioni bacili desetine bombi na zgradu IRIB-a, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska tvrdi da je sedište IRIB-a korišćeno za vojne aktivnosti Korpusa Iranske revolucionarne garde.

Pre napada, IDF je izdao upozorenje za evakuaciji iranskih civila u tom području.

Zgrada IRIB-a već je bila meta Izraela tokom rata u junu prošle godine. Tanjug

Netanjahu: Neće biti beskrajnog rata s Iranom





"Čujem da ljudi govore da ćete ovde imati beskrajan rat - Nećete imati beskrajan rat jer... ovaj teroristički režim u Iranu je na svojoj najslabijoj tački od svog osnivanja. Ovo će biti brza i odlučna akcija", rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz.

On je ocenio da će američki i izraelski napadi stvoriti uslove za promenu režima u Iranu, dodajući da Teheran generiše većinu problema na Bliskom istoku i da bi njegov pad otvorio put novim mirovnim sporazumima Izraela sa arapskim i muslimanskim zemljama.

Američki zvaničnici izneli su različite stavove o ciljevima operacije.

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset ranije je rekao da promena režima nije cilj, već neutralizacija iranskih raketnih, pomorskih i nuklearnih pretnji.

Američki državni sekretar Marko Rubio je naveo je da su SAD pokrenule operaciju "Epski bes" nakon procena da bi Iran mogao da gađa američke ciljeve u regionu, preneo je Tajms of Izrael.

Na tvrdnje da je Izrael uvukao SAD u rat s Iranom, Netanjahu je reagovao uz osmeh, ocenivši takve navode kao "smešne" i istakao da američki predsednik Donald Tramp donosi odluke u interesu Amerike.

"To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku. On takođe radi ono što smatra da je ispravno za buduće generacije", rekao je Netanjahu.



Američka vojska uništila komandne objekte Iranske revolucionarne garde

Američka vojska uništila je komandne objekte Iranske revolucionarne garde (IRGC), kao i iranska mesta za lansiranje raketa i dronova, saopštila je američka Centralna komanda.

"Američke snage su uništile komandne i kontrolne objekte Korpusa islamske revolucionarne garde, iranske kapacitete protivvazdušne odbrane, mesta za lansiranje raketa i dronova i vojne aerodrome tokom kontinuiranih operacija", objavila je Centralna komanda na društvenoj mreži Iks.

Kako su naveli, nastaviće da "preduzimaju odlučne mere protiv neposrednih pretnji koje predstavlja iranski režim".

Centralna komanda je ranije objavila da je američka vojska pogodila je više od 1.250 meta u prvih 48 sati rata protiv Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: