"VUČIĆA NABITI NA KOLAC I OBESITI NA ČEKRK": Hitno uhapšen muškarac zbog pretnji predsedniku Srbije (FOTO)

Uhapšen muškarac zbog pretnji upućenih na društvenim mrežama policijskim službenicama, predsedniku, ministrima i generalima.

Zbog sumnje da je pre nekoliko dana na svojim društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, uz jezive komentare i na račun predsendika Republike, ministara i generala uhapšen je P.S. (58) iz Gnjilana.

On će danas biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

P.S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Facebook i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom nalazi komentar da "Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić-čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice".

U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u Vladi, kao i pojedni generali.

Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

