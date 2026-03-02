"VUČIĆA NABITI NA KOLAC I OBESITI NA ČEKRK": Hitno uhapšen muškarac zbog pretnji predsedniku Srbije (FOTO)
Uhapšen muškarac zbog pretnji upućenih na društvenim mrežama policijskim službenicama, predsedniku, ministrima i generalima.
Zbog sumnje da je pre nekoliko dana na svojim društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, uz jezive komentare i na račun predsendika Republike, ministara i generala uhapšen je P.S. (58) iz Gnjilana.
On će danas biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
P.S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Facebook i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom nalazi komentar da "Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić-čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice".
U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u Vladi, kao i pojedni generali.
Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
(Alo)
Preporučujemo
SVE GORI NA BLISKOM ISTOKU: Sirene zavijaju širom Izraela, počeo novi napad; Iran silovito udara po američkim bazama (FOTO/VIDEO)
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 22:56
OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika
SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.
01. 03. 2026. u 19:16
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)