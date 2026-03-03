SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Legendarni teniser sestrama "ukrao" 4.000.000 dolara

BIVŠI proslavljeni teniser je u centru skandala!

Naime, Janik Noa optužen je da je sestrama ukrao nasledstvo u iznosu od četiri miliona evra.

Porodični spor je postao javan krajem februara, kada je Izabel Noa putem društvenih mreža optužila svog brata. Prema njenim rečima, nakon smrti oca, Zakarija, 2017. godine, Janik Noa je prisvojio svu imovinu roditelja, na štetu nje i druge sestre, Natali. Njih dve su odlučile da slučaj iznesu pred kamerunsko pravosuđe koje im je, nakon duge pravne bitke, dalo za pravo. Njihov advokat, Mejtre Bajebek potvrdio je odluku, objašnjavajući osnovu spora.

- Pre smrti, Zakari Noa je prodao svu svoju zemlju sinu Janiku što je zakonom zabranjeno, jer je to način da se ostala deca razbaštine. Pravda nam je dala za pravo po zakonu, ali suprotna strana umnožava žalbe, nesumnjivo postoje pritisci na sudije, i nismo uspeli da poništimo prodaju.

Izabel je u intervjuu za francuski magazin "Voici" rekla je da joj brat duguje više od dva miliona evra:

- Ukrao nam je nasledstvo. Kada je naš otac umro, rekao nam je da je on jedini naslednik. Uzeo je sve i proglasio se poglavarom sela u Kamerunu, odlučivši da je sve njegovo. Devet godina odbija sudske pozive i ništa se ne dešava. Jedan sudija nam je 2023. dao za pravo, ali odluka nikada nije sprovedena - rekla je Izabel Noa.

Iako su pravosudni organi u Kamerunu doneli presudu u korist sestara, Janik Noa još uvek nije vratio otuđeno zemljište, a po svoj prilici i neće. Proslavljeni teniser rešio je da uloži žalbu, potom još jednu i već mesecima uspešno odlaže izricanje konačne presude.