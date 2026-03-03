TRESE SE KOLORADO! Nikola Jokić dobio neočekivano pojačanje pred plej-of NBA lige
PRAVO niotkuda!
Kako je objavio dobro obavešteni Šems Čaranija sa ESPN, Denver Nagetsi su angažovali američkog plejmejkera Tajusa Džonsa.
Džons dolazi u Nagetse kao slobodan igrač i pomoći će da se rastereti pozicija plejmejkera jer se radi o veoma iskusnom igraču koji ima 29 godina i 10 sezona iza sebe.
Ovu, 11. sezonu, započeo je u Orlandu da bi potom bio trejdovan u Šarlot, pa Dalas i dobio otkaz nakon dolaska Rajana Nembharda.
Na osam utakmica od dolaska u Maverikse početkom februara, Džons je prosečno beležio 8,1 asistenciju na 36 minuta igre, uz odnos asistencija i izgubljenih lopti 6,0, što je bio treći najbolji učinak u NBA ligi u tom periodu.
On će biti rezerva Džamalu Mareju, a interesantno je da Nagetsi imaju jako malo asistencija sa klupe i da manje od njih imaju samo Hjuston i Lejkersi.
Najbolji period karijere Džons je imao u Memfisu tokom sezona 2021/22 i 2022/23, kada je dobijao glasove za nagradu Šesti igrač godine, uz proseke od 9,5 poena i 4,8 asistencija na 153 utakmice.
