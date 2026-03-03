TRESE SE KOLORADO! Nikola Jokić dobio neočekivano pojačanje pred plej-of NBA lige

PRAVO niotkuda!

FOTO: Tanjug/AP

Kako je objavio dobro obavešteni Šems Čaranija sa ESPN, Denver Nagetsi su angažovali američkog plejmejkera Tajusa Džonsa.

Free agent guard Tyus Jones has agreed to sign with the Denver Nuggets, his agent Kevin Bradbury of LIFT Sports Management tells ESPN. A veteran point guard and ball handler to fill a need for the Nuggets' backcourt. pic.twitter.com/TH3Rmwonq1 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2026

Džons dolazi u Nagetse kao slobodan igrač i pomoći će da se rastereti pozicija plejmejkera jer se radi o veoma iskusnom igraču koji ima 29 godina i 10 sezona iza sebe.

Ovu, 11. sezonu, započeo je u Orlandu da bi potom bio trejdovan u Šarlot, pa Dalas i dobio otkaz nakon dolaska Rajana Nembharda.

Na osam utakmica od dolaska u Maverikse početkom februara, Džons je prosečno beležio 8,1 asistenciju na 36 minuta igre, uz odnos asistencija i izgubljenih lopti 6,0, što je bio treći najbolji učinak u NBA ligi u tom periodu.

On će biti rezerva Džamalu Mareju, a interesantno je da Nagetsi imaju jako malo asistencija sa klupe i da manje od njih imaju samo Hjuston i Lejkersi.

Najbolji period karijere Džons je imao u Memfisu tokom sezona 2021/22 i 2022/23, kada je dobijao glasove za nagradu Šesti igrač godine, uz proseke od 9,5 poena i 4,8 asistencija na 153 utakmice.