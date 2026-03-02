NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti

Najnovije vesti iz tenisa pogodile su mnoge, a među njima je i Novak Đoković.

Željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je rešio da zaigra na američkoj turneji.

Ali, planovi će mu se, izgleda, promeniti, jer mu se naprasno otvara put ka trofeju u Indijan Velsu.

Razlog?

Brojni teniseri ne mogu uopšte dođu na taj masters.

Rat u Iranu, tj. napad Amerike i Izraela na Iran je "kriv" za to.

Ruski mediji, recimo, javljaju da su tri njihova asa, Danil Medvedev, Andrej Rubljov i Karen Hačanov zaglavljeni u Dubaiju i verovatno će propustiti masters u Indijan Velsu.

U pitanju su teniseri koji su, ukupno, sedam puta "nokautirali" Novaka sa ATP turnira, pa će njihovo odsustvo u mnogome olakšati Đokoviu put ka završnici nadmetanja u "pustinji".

Rusi odbili da pobegnu kolima!

Inače, Medvedev, Rubljov i Hačanov su odbili da napuste Dubai automobilom, uprkos narastajućem vojnom sukobu u regionu.

Rusima su ponuđene dve opcije za napuštanje Emirata: desetočasovno putovanje do Saudijske Arabije ili šestočasovno putovanje preko Omana. Međutim, smatrali su da su obe rute nebezbedne i odlučili su da ostanu u Dubaiju.

A kako pomenuti Masters u Indijan Velsu počinje u sredu, pod ovim okolnostima, Medvedev, Rubljov i Hačanov najverovatnije neće stići na vreme za jedan od najprestižnijih turnira sezone. Inače, kako javlja ruski "Meš", šef ATP obezbeđenja je, u međuvremenu, preporučio igračima da se sklone u podrum hotela u Dubaiju, usled česte vazdušne opasnosti u tom gradu.

Nisu Rusi jedini!

Zatvaranje vazdušnog prostora iznad Emirata za civilni sadržaj zadržao je i još 38 osoba iz sveta tenisa u ratnoj zoni.

Zbog projektila koji su iz Irana poleteli ka UAE, avioni ne lete već dva dana, što direktno ugrožava nastup vrhunskih igrača na prvom Mastersu sezone.

Kako tvrdi "Marka“, u Dubaiju je čak 41 osoba vezana za profesionalni tenis, koji ne mogu da napuste ovaj grad. Osim Medvedeva, Rubljova i Hačanova, otvaranje saobraćaja čekaju i Talon Grikspor, , Marselo Alevaro, Mate Pavić, Hari Heliovara i Henri Paten, momci koji su učestvovali u završnici turnira u Dubaiju, što u singlu, što u dublu.

Ostali "zaroboljeni" su sudije i drugi zaposleni na ATP turneji koji su morali da budu u Dubaiju do poslednjeg trenutka.

