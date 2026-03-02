NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti
Najnovije vesti iz tenisa pogodile su mnoge, a među njima je i Novak Đoković.
Željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je rešio da zaigra na američkoj turneji.
Ali, planovi će mu se, izgleda, promeniti, jer mu se naprasno otvara put ka trofeju u Indijan Velsu.
Razlog?
Brojni teniseri ne mogu uopšte dođu na taj masters.
Rat u Iranu, tj. napad Amerike i Izraela na Iran je "kriv" za to.
Ruski mediji, recimo, javljaju da su tri njihova asa, Danil Medvedev, Andrej Rubljov i Karen Hačanov zaglavljeni u Dubaiju i verovatno će propustiti masters u Indijan Velsu.
U pitanju su teniseri koji su, ukupno, sedam puta "nokautirali" Novaka sa ATP turnira, pa će njihovo odsustvo u mnogome olakšati Đokoviu put ka završnici nadmetanja u "pustinji".
Rusi odbili da pobegnu kolima!
Inače, Medvedev, Rubljov i Hačanov su odbili da napuste Dubai automobilom, uprkos narastajućem vojnom sukobu u regionu.
Rusima su ponuđene dve opcije za napuštanje Emirata: desetočasovno putovanje do Saudijske Arabije ili šestočasovno putovanje preko Omana. Međutim, smatrali su da su obe rute nebezbedne i odlučili su da ostanu u Dubaiju.
A kako pomenuti Masters u Indijan Velsu počinje u sredu, pod ovim okolnostima, Medvedev, Rubljov i Hačanov najverovatnije neće stići na vreme za jedan od najprestižnijih turnira sezone. Inače, kako javlja ruski "Meš", šef ATP obezbeđenja je, u međuvremenu, preporučio igračima da se sklone u podrum hotela u Dubaiju, usled česte vazdušne opasnosti u tom gradu.
Nisu Rusi jedini!
Zatvaranje vazdušnog prostora iznad Emirata za civilni sadržaj zadržao je i još 38 osoba iz sveta tenisa u ratnoj zoni.
Zbog projektila koji su iz Irana poleteli ka UAE, avioni ne lete već dva dana, što direktno ugrožava nastup vrhunskih igrača na prvom Mastersu sezone.
Kako tvrdi "Marka“, u Dubaiju je čak 41 osoba vezana za profesionalni tenis, koji ne mogu da napuste ovaj grad. Osim Medvedeva, Rubljova i Hačanova, otvaranje saobraćaja čekaju i Talon Grikspor, , Marselo Alevaro, Mate Pavić, Hari Heliovara i Henri Paten, momci koji su učestvovali u završnici turnira u Dubaiju, što u singlu, što u dublu.
Ostali "zaroboljeni" su sudije i drugi zaposleni na ATP turneji koji su morali da budu u Dubaiju do poslednjeg trenutka.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Preporučujemo
ŠOK! Ceo svet gleda i ne veruje šta radi Srbin dok bombe padaju u Dubaiju
02. 03. 2026. u 05:44
DA LI JE MOGUĆE?! Uvodi se crveni karton u fudbalu ako fudbaler OVAKO drži ruku?!
02. 03. 2026. u 13:52
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Trinkijeri preuzima crno-bele
02. 03. 2026. u 15:55
SRBIJA ODUŠEVILA RUSIJU! Ko, bre, neće sa Rusima? Mi, Srbi, hoćemo!
02. 03. 2026. u 12:44
STARA DAMA LEČI EVROPKE RANE U RIMU: Vučica je (skoro) nepobediva na Olimpiku, ovde su slavili samo Inter i Napoli (plus Torino dva puta)
ROMA dočekuje Juventus na Olimpijskom stadionu u ključnom susretu u trci za kvalifikacije za Ligu šampiona.
01. 03. 2026. u 06:00 >> 03:00
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti
Najnovije vesti iz tenisa pogodile su mnoge, a među njima je i Novak Đoković.
02. 03. 2026. u 17:01
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)