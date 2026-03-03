NIKOLA JOKIĆ OVO NE PAMTI! Cela Amerika bruji o pobedi Denvera protiv "fenjeraša" (VIDEO)
DA nije Nikole Jokića, šta bi bilo sa Denverom!?
Nagetis su nakon velike drame pobedili Jutu sa 128:125, a Srbijn je opet bio heroj ekipe iz Kolorada.
Posle dva poraza u nizu, od Minesote (117:108) i Oklahoma siti Tandera (127:121) Denver je upisao trijumf, namučio je opet navijače, ali je prekinuo niz od dva vezana neuspeha.
Nikola Jokić je meč završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija, a u igru je proveo 36 minuta. Raspoložen je bio Džamal Marej, briljirao je sa 45 poena, dva skoka i osam asistencija, dok je Džulijan Stoter dodao 15, a Kristijan Braun 11 poena.
Što se toka duela tiče, niti jedan tim nije uspeo da napravi dvocifrenu razliku od početka pa sve do kraja, a Juta je čak i više bila u prednosti, koja se "klackala" sa jedne na drugu stranu.
Denver je u prvom kvartalu vodio 20:12, pa Džezeri u drugom 56:50, da bi u više navrata treće deonice gost imao sedam poena viška, uključujući i na samom isteku 36. minuta utakmice, kada je bilo 100:93.
Maksimalnih plus devet sastav Nagetsa stekao je na startu poslednje deonice pri rezultatu 106:97, ali ni to nije bilo dovoljno za bezbrižan ostatak okršaja! Naprotiv, trojke su Jutu u potpunosti vratile u život, te je na tri minuta do kraja, nakon dve vezane Džordža i Bejlija, domaćin vodio 120:118!
Doneo je Džordž na dva minuta do kraja zakucavanjem i plus četiri domaćinu, ali je Jokić sa linije penala gađao četiri od četiri i ušlo se u neizvesnu završnicu.
Džordž je nakratko svom timu vratio plus tri na 125:122, ali je okršaj završen serijom 6:0 Nagetsa, koji su poentirali preko Mareja dva puta, a na kraju je i Jokić doneo plus tri. Prethodno je Nikola lupio rampu Džordžu na 16 sekundi do kraja.
Ta situacija se dugo proveravala i prethodno je dosuđen faul za Jutu, ali je odluka preinačena i to je presudilo pitanje pobednika u ovom susretu. Džordž nije uspeo da pogodi trojku u poslednjem napadu svoje ekipe.
I Denver je mogao krenuti sa slavljem i to tamo gde su očekivali mnogo lakši trijumf kod fenjeraša divizije i druge najgore ekipe u konferenciji. Nagetsi su sada trenutno na petom mestu Zapada.
