GROBARI GLEDAJU I NE VERUJU! Partizan vraća trenera koji je tužio klub

27. 11. 2025. u 09:35

PARTIZAN je krenuo u potragu za novim trenerom!

ГРОБАРИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Партизан враћа тренера који је тужио клуб

I ako je verovati srpskim medijima glavni kandidat je Andrea Trinkijeri. Italijan  je već vodio crno-bele i dobio određene simpatije među navijačima, ali...

Postoji jedan problem koji nisu zaboravili oni najvatreniji navijači šampiona Srbije. A to da je Andrea Trinkijeri pre tri godine tužio Partizan zbog zaostalih zarada i dobio spor, što je tada javno objavljeno na sajtu FIBA. Italijan je podneo tužbu BAT-u zbog neisplaćenih zarada, bonusa, kao i nekoliko dodatnih troškova.

Trinkijeri je Partizan preuzeo 2018. a u klubu je radio do kraja sezone 2019/20, nakon čega je seo na klupu Bajerna iz Minhena. U saopštenju BAT-a tada je pisalo:

- Italijanski trener Andrea Trinkijeri podneo je tužbu protiv srpskog košarkaškog kluba Partizan zbog zaostalih zarada, bonusa, kirija i troškova stanovanja i poreza. Tužilac je naveo da je tuženi prekršio ugovor tako što nije isplatio nekoliko uplata tužiocu, nije platio porez na ime tužioca, nije platio proviziju agentu kao i da nije povećao budžet tužioca kao što je bilo dogovoreno.

Ni Partizan nije ostao dužan Italijanu. Crno-beli su odgovorio na tužbu navodima da je Trinkijeri jednostrano raskinuo ugovor i deo tužbe u kojem je Trinkijeri zahtevao isplatu zbog raskida ugovora je odbačen. Partizan je tada prema navodima BAT-a dugovao 94.275 evra plata i bonusa Italijanu, a kada se na to dodaju troškovi tužbe i suđenja crno-beli su na kraju morali da plate 115.400 evra.

I ranije je bilo priče o ovoj tužbi, a prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović je tada istakao da je Trinkijeri tužio Partizan za mnogo veću svotu novca. I sada isti taj Andrea će prema navodima medija sesti na klupu šampiona ABA lige, što se ne sviđa onim pristalicama Partizana čija sećanja sežu daleko.

U međuvremenu je vodio minhenski Bajern i Žalgiris i objektivno je među najjačim trenerskim imenima slobodnim na tržištu. Trenutno su slobodni i Pablo Laso, kao i Saša Đorđević, a pitanje je da li je ovo momenat da legenda Partizana sedne na klupu crno-belih. Bogdan Karaičić dobro poznaje tim, a na tržištu je i Aleksandar Džikić koji je sa Gruzijom pravio čuda na Evrobasketu. 

Ipak, najveće šanse daju se Trinkijeriju...

