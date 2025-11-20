"BLAGOSLOVEN SAM, NE ZNAM O ČEMU PRIČATE" DŽabari Parker se oglasio o glasinama da odlazi iz Partizana
Govori se dosta o budućnosti Džabarija Parkera u Partizanu, a o tome govorio je i sam košarkaš.
Amerikanac je zbog smrtnog slučaja propustio meč protiv Asvela, a malo pre toga pokrenute su glasine da bi mogao put Atine, odnosno da bude trejdovan u Panatinaikos...
Upitan o spekulacijama vezanim za njega koje su se u prethodnom periodu pojavile, poručio je da do njega ništa od toga nije stiglo.
- Blagosloven sam. Ne znam o čemu pričate. Ne znam o čemu je pitanje bilo. Utakmica je najvažnija. To je naš fokus - rekao je Džabari Parker i dodao:
- Vrlo važna utakmica za nas. Moramo da poradimo na pasu, da učimo iz naših grešaka, ali to je novi dan za nas i svež početak i da se vratimo na pravi put.
Nada se da bi utakmica protiv Fenerbahčea mogla da bude prekretnica za crno-bele koji trenutno imaju učinak od četiri pobede i sedam poraza.
- Rano je, ali trenutno je važan ovaj momenat i zato je sutrašnja utakmica može da bude momenat koji će nas pokrenuti. Igramo kod kuće, biće dobra prilika za nas - zaključio je Džabari Parker.
