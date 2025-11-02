DOBRE VESTI ZA ZVEZDU: Panatinaikos bez centra protiv crveno-belih?

PANATINAIKOS je u velikim problemima pred naredni evroligaški duel, a to je okršaj sa Crvenom zvezdom.

Foto: Profimedia

"Zeleni" će u Beograd doći oslabljeni, pošto se povredio centar Omer Jurtseven i to znači da će Atinjani bez klasične petice na megdan crveno-belima.

Kako navodi grčka "SDNA", turski košarkaš je povredio mišić aduktora i očekuje ga pauza od oko tri nedelje.

Problem Erginu Atamanu predstavlja i to što Matijas Lesor i dalje čeka dozvolu lekara se vrati na teren, dok je van tima i Rišon Holms.

Jedina prava petica je Janis Kuzeloglu, ali malo je verovatno da će on imati ozbiljnu ulogu, s obzirom na to da je do sad u Evroligi odigrao samo dva minuta.

Grčki mediji ističu i da su Atinjani izašli na tržište u potrazi za visokim igračem. Ostaje da se vidi koliko brzo mogu da reaguju i pojačaju se.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Panatinaikos igra se u sredu od 20 časova u "Breograskoj areni".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

