DOBRE VESTI ZA ZVEZDU: Panatinaikos bez centra protiv crveno-belih?
PANATINAIKOS je u velikim problemima pred naredni evroligaški duel, a to je okršaj sa Crvenom zvezdom.
"Zeleni" će u Beograd doći oslabljeni, pošto se povredio centar Omer Jurtseven i to znači da će Atinjani bez klasične petice na megdan crveno-belima.
Kako navodi grčka "SDNA", turski košarkaš je povredio mišić aduktora i očekuje ga pauza od oko tri nedelje.
Problem Erginu Atamanu predstavlja i to što Matijas Lesor i dalje čeka dozvolu lekara se vrati na teren, dok je van tima i Rišon Holms.
Jedina prava petica je Janis Kuzeloglu, ali malo je verovatno da će on imati ozbiljnu ulogu, s obzirom na to da je do sad u Evroligi odigrao samo dva minuta.
Grčki mediji ističu i da su Atinjani izašli na tržište u potrazi za visokim igračem. Ostaje da se vidi koliko brzo mogu da reaguju i pojačaju se.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Panatinaikos igra se u sredu od 20 časova u "Breograskoj areni".
