Košarka

DOBRE VESTI ZA ZVEZDU: Panatinaikos bez centra protiv crveno-belih?

Časlav Vuković

02. 11. 2025. u 21:42

PANATINAIKOS je u velikim problemima pred naredni evroligaški duel, a to je okršaj sa Crvenom zvezdom.

ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ЗВЕЗДУ: Панатинаикос без центра против црвено-белих?

Foto: Profimedia

"Zeleni" će u Beograd doći oslabljeni, pošto se povredio centar Omer Jurtseven i to znači da će Atinjani bez klasične petice na megdan crveno-belima.

Kako navodi grčka "SDNA", turski košarkaš je povredio mišić aduktora i očekuje ga pauza od oko tri nedelje.

Problem Erginu Atamanu predstavlja i to što Matijas Lesor i dalje čeka dozvolu lekara se vrati na teren, dok je van tima i Rišon Holms.

Jedina prava petica je Janis Kuzeloglu, ali malo je verovatno da će on imati ozbiljnu ulogu, s obzirom na to da je do sad u Evroligi odigrao samo dva minuta.

Grčki mediji ističu i da su Atinjani izašli na tržište u potrazi za visokim igračem. Ostaje da se vidi koliko brzo mogu da reaguju i pojačaju se.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Panatinaikos igra se u sredu od 20 časova u "Breograskoj areni".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

KALČO ROMANTIKA: San Siro će goreti, Milan dočekuje vučicu u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Tip fudbal

0 1

KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!

Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.

02. 11. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa

POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa