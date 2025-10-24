OGLASIO SE NIKOLA JOKIĆ! Evo šta je rekao nakon brutalnih kritika Amerikanaca
Košarkaši Golden Stejt voriorsa pobedili su nakon produžetka na svom terenu ekipu Denver nagetsa rezultatom 137:131 u meču NBA lige, a reprezentativac Srbije Nikola Jokić postigao je tripl-dabl na meču.
Jokić je utakmicu završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, ali je promašio šut za pobedu u regularnom delu meča pri rezultatu 120:120.
I pored toga što našao na meti žestokih kritika, Nikola Jokić je posle meča istakao kako bi ponovo uradio isto.
- Promašio sam šut za pobedu, dešava se, uvek bih uzeo takav šut - rekao je Nikola Jokić, a zatim se osvrnuo na Stefa Karija i njegovu maestralnu utakmicu:
- On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao - dodao je Jokić.
Zatim se osvrnuo i na svoj loš šut za tri poena.
- Mislim moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena, trebalo je da ubacim.
Za kraj, govorio je i o maestralnom Eronu Gordonu koji je ubacio deset trojki.
- Svako ko ubaci deset trojki jako je lako igrati sa njim - zaključio je Nikola Jokić.
