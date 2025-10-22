Košarka

DUBAI SE JOŠ POJAČAVA: Amerikanac iz Albe karijeru nastavlja u Evroligi?

Filip Milošević

22. 10. 2025. u 18:26

Novajlija u Evroligi ekipa Dubaija, iako ima čak 17 igrača u rosteru, odlučili su se da dovedu još jedno pojačanje, pa su sada na 18 igrača u rosteru.

Foto: Profimedia

Novo pojačanje arapskog kluba je Bogi Elis, doskorašnji košarkaš Albe.

Nakon njegovog potpisa oglasio se i generalni menadžer kluba, Dejan Kamenjašević.

- Bugi se savršeno uklapa u našu viziju - mlad, gladan uspeha, takmičarski nastrojen i već proveren na visokom nivou.

Amerikanac je blistao u FIBA Ligi šampiona, gde je prosečno beležio 22 poena, 4 skoka i dve asistencije.

