ZVEZDA GA HTELA, JANAKOPULOS REKAO - NE MOŽE: Crveno-beli hteli da dovedu košarkaša Panatinaikosa

16. 10. 2025. u 16:37

KK Crvena zvezda je navodno pokušala da dovede američkog beka Ti Džej Šortsa iz Panatinaikosa na pozajmicu.

FOTO: M. Vukadinović

Kako je otkrio Sotiris Vetakis u 91. epizodi emisije "Strong Side by Bet365", crveno-beli su pokušali da angažuje Šortsa.

Ipak, Grci su odlučno odbili ponudu i Šorts će, po svemu sudeći, ostati u Atini.

