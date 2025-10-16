ZVEZDA GA HTELA, JANAKOPULOS REKAO - NE MOŽE: Crveno-beli hteli da dovedu košarkaša Panatinaikosa
KK Crvena zvezda je navodno pokušala da dovede američkog beka Ti Džej Šortsa iz Panatinaikosa na pozajmicu.
Kako je otkrio Sotiris Vetakis u 91. epizodi emisije "Strong Side by Bet365", crveno-beli su pokušali da angažuje Šortsa.
Ipak, Grci su odlučno odbili ponudu i Šorts će, po svemu sudeći, ostati u Atini.
