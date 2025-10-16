Košarka

SUPERKUP SRBIJE: Odbojkaši Radničkog i Partizana u borbi za trofej

Filip Milošević

16. 10. 2025. u 13:55

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca i Partizana igraće 2. novembra u Rumi za trofej Superkupa Srbije, saopšteno je danas iz Odbojkaškog saveza Srbije.

FOTO: OSS

Utakmica će biti odigrana 2. novembra u dvorani SC "Ruma" od 18 časova.

Odbojkaši Radničkog su prošle sezone osvojili titulu šampiona Srbije i Kup Srbije. Partizan je prošle sezone poražen u finalu Kupa Srbije od Radničkog.

Klub iz Kragujevca nikada nije osvojio Superkup Srbije. Partizan je jednom osvojio nacionalni Superkup i to 2022. godine.

