SUPERKUP SRBIJE: Odbojkaši Radničkog i Partizana u borbi za trofej
Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca i Partizana igraće 2. novembra u Rumi za trofej Superkupa Srbije, saopšteno je danas iz Odbojkaškog saveza Srbije.
Utakmica će biti odigrana 2. novembra u dvorani SC "Ruma" od 18 časova.
Odbojkaši Radničkog su prošle sezone osvojili titulu šampiona Srbije i Kup Srbije. Partizan je prošle sezone poražen u finalu Kupa Srbije od Radničkog.
Klub iz Kragujevca nikada nije osvojio Superkup Srbije. Partizan je jednom osvojio nacionalni Superkup i to 2022. godine.
