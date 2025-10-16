Košarka

DERBI U KRALJEVU: Četvrto kolo nacionalnog prvenstva za košarkašice

Goran Ćirović

16. 10. 2025. u 19:40

Utakmicama 4. kola predostojećeg vikenda nastavlja se nacionalni šampionat za košarkašice – Prva ženska liga Srbije, a derbi meč biće odigran u subotu (17.00) između ŽKK Kraljevo i novosadske Vjvodine 021.

ДЕРБИ У КРАЉЕВУ: Четврто коло националног првенства за кошаркашице

G.Šljivić (arhiva)

U meč na parketu stare hale sportova na Ibarskom keju i Kraljevčnke i Novosađanke ulaze sa identičnim učinkom u prva tri kola – jednom pobedom i dva poraza, što sigurno ne zadovoljava njihove ambicije.

U zvaničnim međusobnim duelima kraljevačke „malene“ su u seriji od šest uzastopnih pobeda, pa se u taboru košarkašica iz grada na Ibru nadaju da će uz pomoć navijača uspeti da nastave niz.

