DERBI U KRALJEVU: Četvrto kolo nacionalnog prvenstva za košarkašice
Utakmicama 4. kola predostojećeg vikenda nastavlja se nacionalni šampionat za košarkašice – Prva ženska liga Srbije, a derbi meč biće odigran u subotu (17.00) između ŽKK Kraljevo i novosadske Vjvodine 021.
U meč na parketu stare hale sportova na Ibarskom keju i Kraljevčnke i Novosađanke ulaze sa identičnim učinkom u prva tri kola – jednom pobedom i dva poraza, što sigurno ne zadovoljava njihove ambicije.
U zvaničnim međusobnim duelima kraljevačke „malene“ su u seriji od šest uzastopnih pobeda, pa se u taboru košarkašica iz grada na Ibru nadaju da će uz pomoć navijača uspeti da nastave niz.
