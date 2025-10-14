LOŠE VESTI ZA PARTIZAN: Real "pojačan" za meč sa crno-belima

Kako pišu španski mediji, Teo Maledon, debitovaće u Evroligi za Real i to u meču protiv Partizana koji je na programu u sredu od 20.45.

Foto: Profimedia

Španska Marka piše da će na meču protiv Partizana debitovati ovaj francuski košarkaš.

- Napreduje iz dana u dan. Ne znam još koliko će to biti realno, ali nadam se da će moći da odigra barem nekoliko minuta - rekao je trener Reala, Serđo Skariolo.

Maledon je povredio butni mišić leve noge još u pripremnom periodu, a onda je povredu pogoršao na prvom meču Superkupa Endese protiv Tenerifa.

