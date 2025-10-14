"TEŽE JE IGRATI PROTIV PARTIZANA NEGO ZVEZDE!" Najdžel Vilijams - Gos uoči meča Crvena zvezda - Žalgiris
Košarkaš Žalgirisa Najdžel Vilijams - Gos osvrnuo se na atmosferu koju prave navijači Crvene zvezde i Partizana u "Areni".
- Teže je igrati protiv Partizana, jednostavno atmosfera je teža. Posebno je to bio slučaj u plej-ofu, kada je Partizan bio na korak do Fajnal fora. Posle one tuče Real Madrid je gubio sa 2:0. Sećam se te energije navijača, naročito u trećoj utakmici. Navijači Partizana i atmosfera koju oni prave su nešto neverovatno - rekao je Gos za "Mozzart sport".
Vilijams-Gosu je prvi klub u Evropi upravo bio Partizan, u sezoni 2017/18, nakon čega je otišao u Olimpijakos.
- Iskreno nije mi to dodatna motivacija. Svaki put kada igram za neki tim, samo pokušavam da pobedim. Svaka utakmica u Evroligi je važna. Naravno, potpuno je druga stvar kad igraš derbi, ali to je bilo davno. Derbi se pamti i sećam se svog prvog derbija koji smo igrali kao domaćini u Pioniru. Ipak, ne bih rekao da mi je Crvena zvezda dodatna motivacija jer sam uvek fokusiran na tim u kojem igram - istakao je on.
