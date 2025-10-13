LOŠE VESTI ZA ZVEZDU: Otkriveni detalji bolesti Tajsona Kartera
NE prestaju problemi u KK Crvena zvezda. Nakon što je tim sa Malog Kalemegdana objavio da je Tajson Karter hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog problema, stigle su prve informacije.
Oni nisu nimalo dobre. Naime, Amerikanac boluje plućne tromboembolije koja je zahvatila oba plućna krila, potvrđeno je iz kluba.
Ističe se da se Karter se posle utakmice sa Fenerbahčeom požalio na bolove u grudima i stomaku, kao i na otežano disanje. Brza reakcija medicinskog osoblja i stručnog štaba bila je ključna, a igrač je odmah prebačen u Klinički centar, gde mu je dijagnostikovana tromboembolija pluća i to na oba plućna krila.
Klub je uputio zahvalnost Kliničkom centru na brzoj i profesionalnoj intervenciji. Još uvek nema preciznih informacija kad bi bek crveno-belih mogao da se vrati na teren, pošto je pred njim period mirovanja i oporavka.
Podsetimo, Karter je u prva tri kola Evrolige bio jedan od najboljih igrača Zvezde. Prosečno je beležio 14,7 poena, 2,7 skokova i 2,3 asistencija po utakmici.
