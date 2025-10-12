SRPSKI KLUB MENJA CIBONU: Evo ko će ući umesto hrvatskog tima u ABA 2 ligu
Čelnici ABA lige odlučili su da umesto Cibone novi član ABA 2 bude ekipa Radničkog iz Kragujevca.
Posle istupanja legendarnog kluba iz Zagreba, odlučeno je da upraženjeno mesto popuni ekipa Radničkog iz Kragujevca.
Radnički će igrati protiv TFT Skoplja, Primorja, Sutjeske, Vršca, Heliosa iz Domžala, Podgorice, Zlatibora i Vojvodine.
