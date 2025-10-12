Košarka

SRPSKI KLUB MENJA CIBONU: Evo ko će ući umesto hrvatskog tima u ABA 2 ligu

Filip Milošević

12. 10. 2025. u 18:13

Čelnici ABA lige odlučili su da umesto Cibone novi član ABA 2 bude ekipa Radničkog iz Kragujevca.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Posle istupanja legendarnog kluba iz Zagreba, odlučeno je da upraženjeno mesto popuni ekipa Radničkog iz Kragujevca. 

Radnički će igrati protiv TFT Skoplja, Primorja, Sutjeske, Vršca, Heliosa iz Domžala, Podgorice, Zlatibora i Vojvodine.

