GOTOVO JE! Sin Peđe Stojakovića izabrao reprezentaciju za koju će da nastupa

ZAVRŠENA je izgleda najveća saga oko jednog momka, odnosno koju će reprezentaciju da izabere.

Lomili su koplja Srbija i Grčka oko Andreja Stojakovića i sin našeg bivšeg proslavljenog reprezentativca Predraga Stojakovića izabrao je dres "orlova".

To se može zaključiti na osnovu novog snimka koji je objavljen na njegovom TikToku, a na kome se vidi kako je ogrnut srpskom zastavom, ponosno pokazujući trobojku.

Snimak je nastao tokom "medija dana" njegovog koledža Ilionis, gde su igrači mogli da predstave zemlju iz koje dolaze. Andrej Stojaković je tom prilikom odabrao Srbiju, iako dobro znamo da ga je Grčka, odakle je njegova majka, takođe zvala.

"Hvala Bogu da si izabrao Srbiju", "Ajmo Srbija", "Gde je zastava Grčke?", samo su neki od komentara koji su objavljeni na njegovom profilu, gde su čini se i pratioci prepoznali šta je želeo da pokaže snimkom na kome nosi zastavu Srbije, a njegov kolega David Mirković Crne Gore.

Sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Stojakovoića "uzburkao je strasti" u februaru 2023. godine obraćajući se nakon dobijanja poziva za Ol-star meč timova srednjih škola. Tada je u prvi plan stavio Grčku, zemlju iz koje dolazi njegova majka manekenka Aleka Kamila.

Očigledno je došlo do preokreta, možda i posle razgovora sa ocem, koji je ipak košarkaš, dok je majka Aleka Kamila čuveni model iz Soluna. Važila je za jednu od najlepših manekenki svog vremena, a u braku sa Peđom je od 2006. Pet godina je starija od jednog od najboljih srpskih košarkaša u istoriji i imaju troje dece - Milu, Andreja i Maksima.

Andrej Stojaković ima 21 godinu i ovo mu je treća godina na koledžu. Prvo je bio na Stenfordu, pa na Kaliforniji, dok će narednu sezonu provesti na Ilinoisu. Lane je imao prosek od 17,9 poena i 4,7 skokova po meču.

