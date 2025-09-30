Košarka

KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Partizan dovodi bivšeg šestog pika NBA drafta

Новости онлине

30. 09. 2025. u 10:38

Partizan je blizu nalaženja rešenja na poziciji centra, gde je zbog povreda i skraćene rotacije imao ozbiljan problem na startu Evrolige.

КОШАРКАШКИ ЗЕМЉОТРЕС! Партизан доводи бившег шестог пика НБА драфта

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Na meti crno-belih našao se američki centar i nekadašnji šesti pik na draftu Nerlens Noel, prenosi italijanski novinar Mateo Andreani.

Trenutno Željko Obradović na raspolaganju ima samo nedovoljno oporavljenog Tajrika Džonsa, dok nekoliko igrača može privremeno da pokrije ulogu „petice„. Ipak, uprava je dovođenje novog centra označila kao prioritet.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Za Noela, nekadašnjeg šestog pika NBA drafta 2013, interesovanje pokazuju i Virtus, Žalgiris i Makabi. On je deceniju proveo u najjačoj ligi sveta (2013–2023), gde je nastupao za Filadelfiju, Dalas, Oklahomu, Nikse, Detroit i Bruklin. U 467 mečeva u proseku je beležio sedam poena i šest skokova, a najbolju sezonu imao je u dresu Filadelfije sa prosekom od 11 poena i osam skokova.

Iste godine bio je treći u izboru za najboljeg debitanta NBA i među 15 najboljih defanzivaca lige. Noel je bez angažmana od leta 2023, a Andreani ga je ranije povezivao i sa drugim potencijalnim pojačanjima Partizana, među kojima je bio i američki centar Kajlor Keli.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...

AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...