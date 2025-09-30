KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Partizan dovodi bivšeg šestog pika NBA drafta
Partizan je blizu nalaženja rešenja na poziciji centra, gde je zbog povreda i skraćene rotacije imao ozbiljan problem na startu Evrolige.
Na meti crno-belih našao se američki centar i nekadašnji šesti pik na draftu Nerlens Noel, prenosi italijanski novinar Mateo Andreani.
Trenutno Željko Obradović na raspolaganju ima samo nedovoljno oporavljenog Tajrika Džonsa, dok nekoliko igrača može privremeno da pokrije ulogu „petice„. Ipak, uprava je dovođenje novog centra označila kao prioritet.
Za Noela, nekadašnjeg šestog pika NBA drafta 2013, interesovanje pokazuju i Virtus, Žalgiris i Makabi. On je deceniju proveo u najjačoj ligi sveta (2013–2023), gde je nastupao za Filadelfiju, Dalas, Oklahomu, Nikse, Detroit i Bruklin. U 467 mečeva u proseku je beležio sedam poena i šest skokova, a najbolju sezonu imao je u dresu Filadelfije sa prosekom od 11 poena i osam skokova.
Iste godine bio je treći u izboru za najboljeg debitanta NBA i među 15 najboljih defanzivaca lige. Noel je bez angažmana od leta 2023, a Andreani ga je ranije povezivao i sa drugim potencijalnim pojačanjima Partizana, među kojima je bio i američki centar Kajlor Keli.
