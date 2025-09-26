JOKIĆ GA NAMESTIO? Majkl Porter DŽunior kada je čuo ovo zagrmeo kao nikada

Majkl Porter Džunior ovog leta priča sve i svašta. Od kada je trejdovan iz Denver Nagetsa u Bruklin Netse, kao da je pušten sa lanca. Prvo priča, pa tek onda razmišlja, zbog čega je postao prava atrakcija ovog leta.

FOTO: Tanjug/AP

Zovu ga u razne emisije, podkaste, strimove i šta sve još postoji na društvenim mrežama gde Majkl Porter Džunior može da priča šta hoće. Uglavnom je govorio o stvarima koje nemaju veze sa košarkom, a sada se konačno dotakao i igre, generalno.

Važi popularni MPJ za jednog od najboljih šutera u NBA ligi, to nije sporno. Prošle sezone gađao je sa 50,4% uspešnosti iz igre i 39,5% za tri poena. Beležio je 18,2 poena, sedam skokova i 2,1 asistenciju za 33,7 minuta u proseku na 77 utakmica kao starter za Denver Nagetse. Od ove sezone igraće za Bruklin Netse, koji su i dalje u rekonstrukciji tima, a po svemu sudeći biće prva opcija ekipe.

Kao jedan od glavnih igrača nejakih Netsa za narednu sezonu, NBA šampion iz 2023. godine pričao je i o odnosu sa Nikolom Jokićem, a naročito ga je zabolela jedna novinarska konstatacija da ga je Srbin oterao iz Kolorada.

- Jokić i ja smo imali baš dobar odnos, čoveče. Ne mislim da je zahtev za trejd došao od njega... - zagrmeo je mladi Amerikanac.

FOTO: Tanjug/AP

Poručio je Porter da je bilo mnogo problema u Denveru i da su "glavama platili" trener Meloun i generalni menadžer But, pa da su novi operativci želeli da naprave promene.

- Došao je novi generalni menadžer i mislim da je on jednostavno hteo da promeni neke stvari. Onda se pojavila ponuda za Kema Džonsona, ali Džoker je toliko opušten oko tih stvari da zaista ne mislim da su vlasnik i generalni menadžer pričali puno o tome s njim...", naglasio je Porter Džunior.

Mnogi bi već širili teorije zavere i optužili Nikolu Jokića da se pita za ama baš sve u Denveru, međutim Porter Džunior veruje da se "Džoker" ipak ne meša toliko jer ga to ne zanima. Zato mu i veruje da ga nije "napakovao".

- Ljudi, Džoker je toliko skroman, radi veoma naporno, ali nije tip čoveka koji će drugima stati na put i previše kontrolisati, iako bi verovatno mogao i ima tu moć, on to zapravo ne radi. Zato mislim da je to više bilo do novog generalnog menadžera koji je došao sa vlasnikom, oni su seli i jednostavno želeli da krenu u drugom pravcu", pojasnio je Porter.

