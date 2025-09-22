RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
Ruski VTB Superkup u košarci prvi put će se održati upravo u srpskoj prestonici, o čemu je predsednik VTB lige Sergej Kušćenko govorio pred taj spektakl u Beogradu.
U pitanju je čuveni ruski sportski menadžer i funkcioner, koji je pored upravljanja čuvenom košarkaškom ligom, ujedno i član Upravnog odbora NBA kluba Bruklin Nets ali i član uprave Saveta za razvoj fizičke kulture i sporta pri kabinetu predsednika Ruske Federacije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
I, evo šta jedan od najbližih Vladimira Putina kaže o dolasku ruske košarkaške elite u glavni grad Republike Srbije:
*Do 10.000, bez depozita!
Srpski klubovi su već učestvovali u VTB Superkupu, ali ovo je prvi put da se turnir održava van Rusije. Kako je došla ova ideja i zašto je izabran baš Beograd?
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Beograd je jedna od košarkaških prestonica Evrope. Zbog bogate košarkaške kulture Srbije i njenih izuzetnih istorijskih dostignuća u ovom sportu. Košarka u Srbiji je više od sporta; to je praktično religija. Nije slučajno što su se srpski timovi odazvali našem pozivu i učestvovali u prvom Superkupu u Moskvi. Bili smo u stalnoj komunikaciji sa trenerima i upravama klubova. Veliko im hvala što su učestvovali na našem turniru.
Kakva su vaša očekivanja od Superkupa u Beogradu?
- Pre svega, želeo bih da naglasim sledeće: tri i po godine klubovi VTB lige nisu igrali van zemlje. Stoga se turnir može posmatrati kao svojevrsni test, lakmus papir koji će nam omogućiti da procenimo nivo košarke u VTB ligi u poređenju sa ostalim evropskim klubovima i turnirima. Superkup u Beogradu ima ozbiljne protivnike, Dubai i Crvenu zvezdu. Za neke je ovaj turnir deo priprema za sezonu, dok je za druge već ozbiljno takmičenje. Pre svega govorim o našim klubovima. Međutim, sve će se to dešavati samo nedelju dana pre početka zvanične klupske sezone. Stoga smo uvereni da će košarka biti na visokom nivou: treneri će postaviti gotovo konkurentne postave kako bi procenili trenutnu formu timova i kako najbolje da uđu u sezonu. Stoga očekujemo visoko kvalitetnu košarku i ozbiljnu konkurenciju na terenu.
Da li postoje dugoročni planovi za održavanje jednog od sledećih turnira VTB Superkupa u Beogradu?
- Pre svega, očekujemo da će srpski navijači prisustvovati turniru, zajedno sa mnogim gostima iz Rusije. Želeli bismo ne samo da pokažemo nivo igre, već i da u Beograd donesemo deo košarkaške kulture VTB lige – kulturu utakmica, atmosferu i organizacioni stil. Srpski navijači su veoma sofisticirani i duboko razumeju košarku, i ovo je velika čast, a istovremeno i izazov za nas. Nadamo se da ćemo pokazati visok kvalitet ne samo na terenu, već i oko njega. Takođe se radujemo saradnji sa srpskom košarkaškom zajednicom kako bismo bolje razumeli njihova očekivanja i stavove i pokazali trenutni nivo VTB lige.
Kakvi su vaši opšti planovi za turnir u narednim godinama i da li vidite da će srpski klubovi učestvovati na ovom turniru u budućnosti?
- Veliko hvala klubovima koji su nas podržavali od samog početka. Partizan je bio jedan od prvih i iskreno im se zahvaljujemo na učešću. Veliko hvala ide i Crvenoj zvezdi, koja ne samo da učestvuje na turniru već pruža i ogromnu pomoć u njegovoj organizaciji. Uvereni smo da ćemo u budućnosti imati i druge zajedničke projekte. Jedan od njih je već pokrenut: počev od sledeće sezone, VTB liga će pokrenuti pilot mini-turnir – zajednički projekat sa našim partnerom. Sve formalnosti su završene, a učestvovaće i tim iz Srbije. Ovaj projekat je još jedan korak ka kontinuiranom razvoju VTB lige i njenom uzdizanju na novi međunarodni nivo.
Mnogo srpskih košarkaša igralo je za ruske klubove. Kakva su vaša sećanja na njih i ko je ostavio najlepše utiske?
- Naravno, ogroman broj izuzetnih srpskih igrača igrao je u VTB ligi. Dušan Ivković zauzima posebno mesto u mom sećanju. On je odigrao ogromnu ulogu u mom košarkaškom životu i imao je značajan uticaj na razvoj velikog kluba, CSKA. Želim da uputim topao pozdrav Dušanovoj porodici: njegovoj supruzi Neni i sinovima Pavlu i Petru. Ivkovićevo ime je zauvek urezano u istoriju evropske i svetske košarke. Tokom godina, neki veoma jaki srpski igrači igrali su za klubove VTB lige. Jedan upečatljiv primer je Miloš Teodosić. Igrao je za CSKA i dao je ogroman doprinos uspehu kluba na najvišem nivou. Čak i ako igrač koji nam je došao nije bio velika zvezda iz Srbije, on je uvek bio kvalitetan, sistematičan i disciplinovan igrač – onaj koji je negovan u jakoj košarkaškoj akademiji svoje zemlje. To je ono što odlikuje srpsku košarku: stabilnost, visok nivo pripreme i kultura igre. Samo pogledajte lidere svetske košarke – mnogi od njih su iz Srbije. I to nije slučajnost. Sistem klupskog treninga i rezervnog tima ovde je globalni reper, trend na koji se mnogi ugledaju. Ruski ljubitelji košarke svakako pamte I pamtiće još dugo ono što sun a parketu pružili Teodosić, Krstić, Marjanović, Raduljica, Milutinov, Avramović… Mnoge sam zaboravio neka ne zamere. Kad smo već kod ovakvih sećanja moram da istaknem Stevana Jelovca, koji je i dalje rekorder našeg takmičenja u broju poena. Postigao je 49 na jednom meču i još uvek je neprevaziđen - zaključio je Kušćenko.
Podsetimo, dva najbolja ruska kluba, Zenit iz Sankt Peterburga i moskovski CSKA stižu u Beograd, gde će im se pridružiti i Dubai, kao i Zvezda.
U prvom polufinalu, u sredu 24. od 16 časova, igraju Zenit i Dubai, a od 19 se sastaju Crvena zvezda i CSKA. Poraženi će potom igrati za treće mesto, a pobednici za trofej VTB kupa.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
DENVER SVE JAČI - STIGLA "LEGENDA LEJKERSA"! Nikola Jokić dobio novog saigrača (VIDEO)
22. 09. 2025. u 16:39
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)