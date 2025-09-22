RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

Foto: Nataliya Hora / Panthermedia / Profimedia

Ruski VTB Superkup u košarci prvi put će se održati upravo u srpskoj prestonici, o čemu je predsednik VTB lige Sergej Kušćenko govorio pred taj spektakl u Beogradu.

U pitanju je čuveni ruski sportski menadžer i funkcioner, koji je pored upravljanja čuvenom košarkaškom ligom, ujedno i član Upravnog odbora NBA kluba Bruklin Nets ali i član uprave Saveta za razvoj fizičke kulture i sporta pri kabinetu predsednika Ruske Federacije.

- Beograd je jedna od košarkaških prestonica Evrope. Zbog bogate košarkaške kulture Srbije i njenih izuzetnih istorijskih dostignuća u ovom sportu. Košarka u Srbiji je više od sporta; to je praktično religija. Nije slučajno što su se srpski timovi odazvali našem pozivu i učestvovali u prvom Superkupu u Moskvi. Bili smo u stalnoj komunikaciji sa trenerima i upravama klubova. Veliko im hvala što su učestvovali na našem turniru.



Kakva su vaša očekivanja od Superkupa u Beogradu?

- Pre svega, želeo bih da naglasim sledeće: tri i po godine klubovi VTB lige nisu igrali van zemlje. Stoga se turnir može posmatrati kao svojevrsni test, lakmus papir koji će nam omogućiti da procenimo nivo košarke u VTB ligi u poređenju sa ostalim evropskim klubovima i turnirima. Superkup u Beogradu ima ozbiljne protivnike, Dubai i Crvenu zvezdu. Za neke je ovaj turnir deo priprema za sezonu, dok je za druge već ozbiljno takmičenje. Pre svega govorim o našim klubovima. Međutim, sve će se to dešavati samo nedelju dana pre početka zvanične klupske sezone. Stoga smo uvereni da će košarka biti na visokom nivou: treneri će postaviti gotovo konkurentne postave kako bi procenili trenutnu formu timova i kako najbolje da uđu u sezonu. Stoga očekujemo visoko kvalitetnu košarku i ozbiljnu konkurenciju na terenu.

Da li postoje dugoročni planovi za održavanje jednog od sledećih turnira VTB Superkupa u Beogradu?

- Pre svega, očekujemo da će srpski navijači prisustvovati turniru, zajedno sa mnogim gostima iz Rusije. Želeli bismo ne samo da pokažemo nivo igre, već i da u Beograd donesemo deo košarkaške kulture VTB lige – kulturu utakmica, atmosferu i organizacioni stil. Srpski navijači su veoma sofisticirani i duboko razumeju košarku, i ovo je velika čast, a istovremeno i izazov za nas. Nadamo se da ćemo pokazati visok kvalitet ne samo na terenu, već i oko njega. Takođe se radujemo saradnji sa srpskom košarkaškom zajednicom kako bismo bolje razumeli njihova očekivanja i stavove i pokazali trenutni nivo VTB lige.

Kakvi su vaši opšti planovi za turnir u narednim godinama i da li vidite da će srpski klubovi učestvovati na ovom turniru u budućnosti?

- Veliko hvala klubovima koji su nas podržavali od samog početka. Partizan je bio jedan od prvih i iskreno im se zahvaljujemo na učešću. Veliko hvala ide i Crvenoj zvezdi, koja ne samo da učestvuje na turniru već pruža i ogromnu pomoć u njegovoj organizaciji. Uvereni smo da ćemo u budućnosti imati i druge zajedničke projekte. Jedan od njih je već pokrenut: počev od sledeće sezone, VTB liga će pokrenuti pilot mini-turnir – zajednički projekat sa našim partnerom. Sve formalnosti su završene, a učestvovaće i tim iz Srbije. Ovaj projekat je još jedan korak ka kontinuiranom razvoju VTB lige i njenom uzdizanju na novi međunarodni nivo.

Mnogo srpskih košarkaša igralo je za ruske klubove. Kakva su vaša sećanja na njih i ko je ostavio najlepše utiske?

- Naravno, ogroman broj izuzetnih srpskih igrača igrao je u VTB ligi. Dušan Ivković zauzima posebno mesto u mom sećanju. On je odigrao ogromnu ulogu u mom košarkaškom životu i imao je značajan uticaj na razvoj velikog kluba, CSKA. Želim da uputim topao pozdrav Dušanovoj porodici: njegovoj supruzi Neni i sinovima Pavlu i Petru. Ivkovićevo ime je zauvek urezano u istoriju evropske i svetske košarke. Tokom godina, neki veoma jaki srpski igrači igrali su za klubove VTB lige. Jedan upečatljiv primer je Miloš Teodosić. Igrao je za CSKA i dao je ogroman doprinos uspehu kluba na najvišem nivou. Čak i ako igrač koji nam je došao nije bio velika zvezda iz Srbije, on je uvek bio kvalitetan, sistematičan i disciplinovan igrač – onaj koji je negovan u jakoj košarkaškoj akademiji svoje zemlje. To je ono što odlikuje srpsku košarku: stabilnost, visok nivo pripreme i kultura igre. Samo pogledajte lidere svetske košarke – mnogi od njih su iz Srbije. I to nije slučajnost. Sistem klupskog treninga i rezervnog tima ovde je globalni reper, trend na koji se mnogi ugledaju. Ruski ljubitelji košarke svakako pamte I pamtiće još dugo ono što sun a parketu pružili Teodosić, Krstić, Marjanović, Raduljica, Milutinov, Avramović… Mnoge sam zaboravio neka ne zamere. Kad smo već kod ovakvih sećanja moram da istaknem Stevana Jelovca, koji je i dalje rekorder našeg takmičenja u broju poena. Postigao je 49 na jednom meču i još uvek je neprevaziđen - zaključio je Kušćenko.

Podsetimo, dva najbolja ruska kluba, Zenit iz Sankt Peterburga i moskovski CSKA stižu u Beograd, gde će im se pridružiti i Dubai, kao i Zvezda.

U prvom polufinalu, u sredu 24. od 16 časova, igraju Zenit i Dubai, a od 19 se sastaju Crvena zvezda i CSKA. Poraženi će potom igrati za treće mesto, a pobednici za trofej VTB kupa.

