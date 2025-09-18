Košarka

KO BI REKAO? Ovo se desilo sa košarkaškom reprezentacijom Srbije na FIBA rang listi posle Evrobasket 2025, a Turska...

18. 09. 2025. u 17:05

Pad, ali - ne i sunovrat.

FOTO: FIBA.Basketball

Reprezentacija Srbije pala je za jedno mesto i sad je treća na danas objavljenoj rang listi Svetske košarkaške federacije (FIBA). 

Srbija sad ima 761,8 bodova i pala je za jedno mesto posle lošeg izdanja na Evropskom prvenstvu na kome je eliminisana već u osmini finala od Finske. 

Sjedinjene Američke države su i dalje neprikosnoveno prve sa 845.8 bodova.

Novi evropski prvaci Nemci su skočili sa trećeg na drugo mesto i sad imaju 765.9 bodova.

Isak Bonga slavi jednu od svojih trojki u finalu Evropskog prvenstva u košarci 2025, Nemačka - Turska / FOTO: FIBA.Basketball

Francuska je uprkos ranoj eliminaciji sa Evrobasketa od Gruzije u osmini finala ostala četvrta sa 756,5 bodova.

Kanada je peta sa 753,1 bodom, Australija šesta sa 740.2 boda, dok je Španija posle debakla i eliminacije posle grupne faze Evrobasketa pala sa petog na sedmo mesto i sad ima 720,3 boda. 


Osma je Argentina sa 708,3 boda, deveta Litvanija sa 702,5 , a deseti Brazil, koji je skočio za dva mesta posle osvajanja FIBA AmeriKupa i sad ima 699,4


Najveći skok na FIBA rang listi napravila je Turska koja je zahvaljujući plasmanu u finale Evrobasketa skočila sa 27. na 12. mesto. 

Alperen Šengun, košarkaš Turske, tokom finala Evrobasketa 2025 sa Nemačkom / FOTO: FIBA.Basketball

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

