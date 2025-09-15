Košarka

NAVIJAČI PARTIZANA U STRAHU! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Новости онлине

15. 09. 2025. u 11:52

Isak Bonga, košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke, proglašen je za MVP-ja finalne utakmice na Evrobasketu u Rigi.

НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА У СТРАХУ! Да ли Бонга иде у НБА ? Ево, заправо како стоје ствари са МВП Евробаскета

FOTO: FIBA.Basketball

Nemačka je u finalu pobedila Tursku sa 88:83, te tako objedinila evropsku i svetsku titulu.

Isak Bonga je blistao, bio je svuda po terenu, a meč je okončao sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije za indeks korisnosti 27.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Oduševio je Bonga na prvenstvu Starog kontinenta, dobio je i priznanje za najboljeg defanzivca turnira, dok su njegove partije posebno obradovale navijače Partizana.

Krilni košarkaš ima ugovor sa klubom iz Humske do 2027. godine, koji ovog leta potpisan i koji je Zoran Savić okarakterisao kao "najvažniji potpis sezone". 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ipak, nakon MVP partija na kontinentalnoj smotri, navijače Partizana brine ta čuvena NBA izlazna klauzula. Međutim, razloga za brigu nema. 

- Bonga je tokom leta produžio saradnju sa Partizanom do 2027. godine. U jednom periodu ugovor je sadržao NBA izlaznu klauzulu, ali ona je istekla i više ne postoji nikakva dilema... Bonga ostaje u Beogradu", navodi "Mocart sport".

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku