NAVIJAČI PARTIZANA U STRAHU! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Isak Bonga, košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke, proglašen je za MVP-ja finalne utakmice na Evrobasketu u Rigi.

FOTO: FIBA.Basketball

Nemačka je u finalu pobedila Tursku sa 88:83, te tako objedinila evropsku i svetsku titulu.

Isak Bonga je blistao, bio je svuda po terenu, a meč je okončao sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije za indeks korisnosti 27.

Oduševio je Bonga na prvenstvu Starog kontinenta, dobio je i priznanje za najboljeg defanzivca turnira, dok su njegove partije posebno obradovale navijače Partizana.

Krilni košarkaš ima ugovor sa klubom iz Humske do 2027. godine, koji ovog leta potpisan i koji je Zoran Savić okarakterisao kao "najvažniji potpis sezone".

Ipak, nakon MVP partija na kontinentalnoj smotri, navijače Partizana brine ta čuvena NBA izlazna klauzula. Međutim, razloga za brigu nema.

- Bonga je tokom leta produžio saradnju sa Partizanom do 2027. godine. U jednom periodu ugovor je sadržao NBA izlaznu klauzulu, ali ona je istekla i više ne postoji nikakva dilema... Bonga ostaje u Beogradu", navodi "Mocart sport".

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja