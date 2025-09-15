NAVIJAČI PARTIZANA U STRAHU! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa
Isak Bonga, košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke, proglašen je za MVP-ja finalne utakmice na Evrobasketu u Rigi.
Nemačka je u finalu pobedila Tursku sa 88:83, te tako objedinila evropsku i svetsku titulu.
Isak Bonga je blistao, bio je svuda po terenu, a meč je okončao sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije za indeks korisnosti 27.
Oduševio je Bonga na prvenstvu Starog kontinenta, dobio je i priznanje za najboljeg defanzivca turnira, dok su njegove partije posebno obradovale navijače Partizana.
Krilni košarkaš ima ugovor sa klubom iz Humske do 2027. godine, koji ovog leta potpisan i koji je Zoran Savić okarakterisao kao "najvažniji potpis sezone".
Ipak, nakon MVP partija na kontinentalnoj smotri, navijače Partizana brine ta čuvena NBA izlazna klauzula. Međutim, razloga za brigu nema.
- Bonga je tokom leta produžio saradnju sa Partizanom do 2027. godine. U jednom periodu ugovor je sadržao NBA izlaznu klauzulu, ali ona je istekla i više ne postoji nikakva dilema... Bonga ostaje u Beogradu", navodi "Mocart sport".
