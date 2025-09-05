Košarka

KOŠARKAŠKI SVET ZATEČEN! Luka Dončić povukao šokantan potez, nikome ništa nije jasno

05. 09. 2025. u 07:43

LUKA Dončić je sam odneo Sloveniju u osminu finala Evropskog prvenstva.

FOTO: FIBA.Basketball

Zvezda Lejkersa igra nestvarno skoro da ne napušta parket, osim ako... Naime, zanimljiva scena se desila pred meč sa Izraelom tokom intoniranja slonačke himne. Dončić je hitno otišao sa teren i svi su bili u čudu šta se desilo. 

Na sreću Slovenaca, brzo se i vratio, a kasnije je otkrio i u čemu je "caka".

- Zato što sam morao nešto da obavim u toaletu. Ako vas i to zanima, onda ne znam. Ne bih propustio himnu, ali morao sam hitno da odem. Nisam mogao da čekam do poluvremena“, rekao je Luka Dončić.

Inače, Slovenija je pobedila Izrael rezultatom 106:96 u poslednjem kolu grupne faze Evrobasketa. Košarkaš Los Anđeles Lejkersa je dominirao upisavši 37 poena uz 11 skokova i devet asistencija.

