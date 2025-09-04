AJMO, PALI ŠAMARE! Naredni rival Srbije na Evrobasketu ima neobičan ritual pred svaku utakmicu (VIDEO)

Košarkaši Srbije igraće meč osmine finala Evropskog prvenstva protiv Finske u subotu od 20 i 45 po srpskom vremenu, saopštila je Svetska košarkaška federacija (FIBA).

Foto: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Skandinavska selekcija je bila jedan od četiri domaćina grupne faze i pokazala je dobru košarku. O prvoj zvezdi ove reprezentacije ne treba mnogo trošiti reči. U pitanju je Lauri Markanen koji je već sad NBA zvezda, a to je pokazao i partijama na Evrobasketu 2025.

Košarkaš Jute je redom postizao protiv Švedske 28 poena, Velikoj Britaniji je ubacio čak 43, u duelu sa Crnom Gorom je brojao do 26, dok je u porazu od Litvanije stao na 19, a najlošiji učinak je imao u sudaru sa Nemcima, samo 11 poena.

Ipak, nisu samo po Markanenu Finci postali poznati na ovom EP. Jedan detalj ostavio je sve u šoku. Naime, i američki mediji su čak podelili snimak sa društvenih mreža Eurobasketa, na kojima se vidi kako se košarkaši Finske zagrevaju pred mečeve na turniru.

Konkretno na onome na koji smo naišli, vidi se igrač Jakob Grandison kako prilazi svakom od saigrača, zadaje i prima šamare, dok svi zajedno urliču!? I te kako čudan način pripreme meč i nadamo se da im neće pomoći u sudaru sa "orlovima".

Podsetimo, Finska i Srbija su poslednji meč odigrali 21. februara 2025. godine u kvalifikacijama za Evrobasket. "Orlovi" su trijumfovali u Espu sa 105:95, uz neverovatnu partiju Filipa Petruševa koji je postigao 34 poena.

Finska je grupnu fazu Evropskog prvenstva okončala sa učinkom 3-2. Izgubila je od Litvanije i Nemačke, a pobedila je Švedsku, Veliku Britaniju i Crnu Goru.

