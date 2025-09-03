SPREMA SE SPETAKL NA TAŠMAJDANU: Partizan pustio karte u prodaju za mečeve sa PAOK-om i Zenitom
PARTIZAN se sprema za još jedan košarkaški spektakl. Crno-beli će opet igrati na Tašmajdanu, a poznate su cene karata za "Open Air".
Ulaznice će se prodavati ove srede od 15 časova. Karte za tribine prodaju se po ceni od 750 dinara, za jug i sever potrebno je izdvojiti po 2.500 dinara, a za premijum i superior mesta po 4.500 dinara.
Na turniru koji će se održati od 11. do 13. septembra, osim Partizana, igraće solunski PAOK i Zenit iz Sankt Peterburga.
Crno-beli će najpre u četvrtak 11. septembra od 18.45 na igrati protiv PAOK-a, a dan kasnije solunski klub igraće u hali "Aleksandar Nikolić" od 19 časova protiv Zenita iz Sankt Peterburga.
Duel "parnog valjka" i ruskog kluba na programu je u subotu, 13. septembra i igraće se takođe u "Pioniru".
