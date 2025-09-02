KLS: Počinje nova sezona, poznati parovi prvog kola!

U PROSTORIJAMA TV Arena Sport danas je održano izvlačenje takmičarskih brojeva za novu sezonu Košarkaške lige Srbije.

FOTO: KLS

Izvlačenje kuglica obavili su mladi reprezentativac Srbije i košarkaš BKK Radničkog Marko Tofoski i promoterka kompanije-sponzora.

Na osnovu Bergerovih tablica dobili smo kompletan raspored za sezonu 2025/2026 godine, a parovi prvog kola su:

BKK Radnički - Mladost;

SPD Radnički - Metalac;

Vršac - Džoker 361;

Tamiš - Dinamik;

Vojvodina - Sloboda;

Zlatibor - OKK Beograd;

Sloga - Hercegovac;

Čačak 94 - Borac Zemun.

Prvenstvo počinje prvog vikenda oktobra, a na osnovu kalendara koji je usvojen na Skupštini UK KLS, šest ABA ligaških ekipa i dve najbolje plasirane ekipe iz KLS nakon 30 odigranih kola igraće F8, po principu 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, na dve dobijene utakmice.

Pobednici će po prvi put u istoriji KLS odigrati završni turnir, Final for, u maju mesecu naredne godine, a grad domaćin biće odlučen na nekoj od narednih sednica Predsedništva i Skupštine UK KLS.

