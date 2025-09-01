Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas protiv Češke na Evropskom prvenstvu u košarci, a prenos utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: FIBA.Basketball

Srbija - Češka, početak u 20.15

Kada su stigli na šampionat Evrope, "orlovi" selektora Svetislava Pešića su, maltene jednoglasno, bili svrstavani za najveće favorite za zlato.

Sada, međutim, stvari stoje malo drugačije.

Ne zato što naši "igraju ispod očekivanja", jer to nije ni dobro postavljena tvrdnja - prosto su mnogima otvorene oči kvalitetnim izdanjima drugih, već zato što se povredio kapiten, Bogdan Bogdanović. I, ako je prethodni meč, sa Letonijom, bio prvi bez njega u kome je još tinjala nada da će se "Bogi" vratiti za dan, dva... sada, međutim, više nema nikakve dileme: zbog povrede zadnje lože, rupture mišića, za kapitena Srbije je Evropsko prvenstvo završeno. A počinje, u jednom novom obliku, za ostatak ekipe.

Mi, naravno, nikada nismo ni bili tim koji zavisi od jednog čoveka. Svakako, nije isto kada igra ili ne igra Jokić, ali i bez Nikole se stizalo do finala Mundobasketa (u Manili). Međutim, jedno je kada nekog nema pa se uveliko zna da ga neće biti na takmičenju, a drugo je kada usred nadmetanja član reprezentacije, i to još kapiten tima, doživi povredu.

To pogađa u srce.

Ceo kolektiv.

Sreća po naše, Češka bi trebalo da je lakši zalogaj od Letonije. Ali, ujedno, to je poslednji takav zalogaj na ovom prvenstvu, jer u sredu sledi poslednje kolo prve faze, megdan sa moćnom Turskom koja gazi sve pred sobom.

Ali, o tom derbiju - malo kasnije.

Sada je na red došao meč sa Česima.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

