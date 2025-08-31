Košarka

FIBA SE OGLASILA! Evo šta su poručili kapitenu Srbije - Bogdanu Bogdanoviću

Filip Milošević

31. 08. 2025. u 13:08

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА! Ево шта су поручили капитену Србије - Богдану Богдановићу

FOTO: M. Vukadinović

Međunarodna košarkaška kuća (FIBA) poslala je poruku podrške Bogdanu Bogdanoviću.

- Želimo brz oporavak Bogiju koji će propustiti ostatak Evrobasketa zbog povrede zadnje lože - stoji u objavi FIBA.

