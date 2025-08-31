FIBA SE OGLASILA! Evo šta su poručili kapitenu Srbije - Bogdanu Bogdanoviću
Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.
Međunarodna košarkaška kuća (FIBA) poslala je poruku podrške Bogdanu Bogdanoviću.
- Želimo brz oporavak Bogiju koji će propustiti ostatak Evrobasketa zbog povrede zadnje lože - stoji u objavi FIBA.
