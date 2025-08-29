Košarka

CELA SRBIJA OSTALA U ŠOKU: Evo zašto je Filip Petrušev isključen na startu utakmice Evrobasketa (VIDEO)

Новости онлине

29. 08. 2025. u 20:50

Košarkaška reprezentacija Srbije u petak je za rivala na Evropskom prvenstvu imala Portugal. A ta utakmica uopšte nije počela dobro po "orlove".

ЦЕЛА СРБИЈА ОСТАЛА У ШОКУ: Ево зашто је Филип Петрушев искључен на старту утакмице Евробаскета (ВИДЕО)

Screenshot / TV Arena sport

Em su Portugalci rano počeli da prave probleme svojim rivalima, velikim favoritima, em je Filip Petrušev uradio nešto što niko živ nije očekivao.

Naime, nakon što nije postigao koš posle lepog "rada nogu" pod suparničkim košem, pažnja svih u hali je bila usmerena na trojku Nikole Jovića. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ali, u tom trenutku, na levoj strani srpskog napada, ostao je da na parketu leži Brito.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Desetak sekundi nije ustajao, pa su sudije otišle da pregledaju snimak i...

Ispostavilo se da je došlo do međusobnog udaranja Brita i Petruševa.

Pritom, Portugalac je udario laktom našeg reprezenativca, a ovaj ga je onda pesnicom udario u stomak.

Evo video snimka tog incidenta:

Odmah posle pregledanja snimka, Petrušev je isključen sa ove utakmice.

Ne propustite!

PETRUŠEV PRVI UDAREN, A ISKLjUČEN! Evo zašto su sudije izbacile Srbina sa meča Evrobasketa (VIDEO)

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA