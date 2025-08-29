CELA SRBIJA OSTALA U ŠOKU: Evo zašto je Filip Petrušev isključen na startu utakmice Evrobasketa (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije u petak je za rivala na Evropskom prvenstvu imala Portugal. A ta utakmica uopšte nije počela dobro po "orlove".
Em su Portugalci rano počeli da prave probleme svojim rivalima, velikim favoritima, em je Filip Petrušev uradio nešto što niko živ nije očekivao.
Naime, nakon što nije postigao koš posle lepog "rada nogu" pod suparničkim košem, pažnja svih u hali je bila usmerena na trojku Nikole Jovića.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ali, u tom trenutku, na levoj strani srpskog napada, ostao je da na parketu leži Brito.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Desetak sekundi nije ustajao, pa su sudije otišle da pregledaju snimak i...
Ispostavilo se da je došlo do međusobnog udaranja Brita i Petruševa.
Pritom, Portugalac je udario laktom našeg reprezenativca, a ovaj ga je onda pesnicom udario u stomak.
Evo video snimka tog incidenta:
Odmah posle pregledanja snimka, Petrušev je isključen sa ove utakmice.
Ne propustite!
PETRUŠEV PRVI UDAREN, A ISKLjUČEN! Evo zašto su sudije izbacile Srbina sa meča Evrobasketa (VIDEO)
---
Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
Preporučujemo
U GRUPI U KOJOJ JE SRBIJA - NAJLUĐA UTAKMICA EVROBASKETA! Ovo niko nije očekivao...
29. 08. 2025. u 19:08
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
SKANDAL! Evrobasket poručio: Nikola Jokić NIJE NAJBOLjI dodavač među evropskim centrima!
Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal, a pred taj meč se na Evrobasketu desilo nešto neočekivano.
29. 08. 2025. u 19:23
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)