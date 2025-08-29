CELA SRBIJA OSTALA U ŠOKU: Evo zašto je Filip Petrušev isključen na startu utakmice Evrobasketa (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije u petak je za rivala na Evropskom prvenstvu imala Portugal. A ta utakmica uopšte nije počela dobro po "orlove".

Em su Portugalci rano počeli da prave probleme svojim rivalima, velikim favoritima, em je Filip Petrušev uradio nešto što niko živ nije očekivao.

Naime, nakon što nije postigao koš posle lepog "rada nogu" pod suparničkim košem, pažnja svih u hali je bila usmerena na trojku Nikole Jovića.

Ali, u tom trenutku, na levoj strani srpskog napada, ostao je da na parketu leži Brito.

Desetak sekundi nije ustajao, pa su sudije otišle da pregledaju snimak i...

Ispostavilo se da je došlo do međusobnog udaranja Brita i Petruševa.

Pritom, Portugalac je udario laktom našeg reprezenativca, a ovaj ga je onda pesnicom udario u stomak.

Filip Petrusev (Serbia) just got EJECTED after a violent altercation with his opponentpic.twitter.com/RfLZbR7s0Y — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) August 29, 2025

Odmah posle pregledanja snimka, Petrušev je isključen sa ove utakmice.

