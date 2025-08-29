AMERI ODLEPILI ZA PEŠIĆEVIM "ORLOVIMA"! Glavni medij u Denveru već "dovodi" pojačanje Jokiću u Nagetse!
Košarkaška reprezentacija Srbije je oduševila javnost tokom priprema za Evropsko prvenstvo, a sjajne igre nastavili su reprezentativci naše zemlje i na Evrobasketu. To nije prošlo nezapaženo.
Magija srpskih košarkaša oduševila je celu planetu. Asistencije i proigravanja Nikole Jokića nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a tako je kada su u pitanju i ostali članovi naše selekcije.
Bogdan Bogdanović rešeta kao snajper sa svih pozicija, Aleksa Avramović krade lopte kao profesionalni lopov, a sve to primetili su i Amerikanci.
Novinari "DNVR", najvećeg sportskog medija u samom koloradu impresionirani su igrom Srbije, toliko da su Harison Vind i Adam Mares koji stoje iza profila na društvenim mrežama poželeli da još nekoga iz redova "orlova" priključe Denver Nagetsima.
Upitali su u objavi pratioce koga bi želeli od reprezentativaca Srbije u Nagetsima, a potom i sami dodali: "Zamislite Aleksu Avramovića kako ulazi sa klupe za Denver Nagetse".
Pitali su se pratioci u komentarima da li se radi o glasinama ili samo o željama, mnogi su istakli da bi rado videli Avramovića, ali i Nikolu Jovića, Bogdana Bogdanovića...
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
