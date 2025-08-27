Košarka

JOKIĆ ZAPANJIO CEO SVET U 2. MINUTU EVROBASKETA! Neverovatno šta je uradio... (VIDEO)

27. 08. 2025. u 20:25

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je danas, a već "prvog radnog dana" na parket su izašli naši: Srbija - Estonija, utakmica kojom "orlovi" selektora Svetislava Pešića otvorili ovaj šampionat, iznedrila je na samom početku novi dokaz koliko je Nikola Jokić... drugačiji.

ЈОКИЋ ЗАПАЊИО ЦЕО СВЕТ У 2. МИНУТУ ЕВРОБАСКЕТА! Невероватно шта је урадио... (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

 

Jer, u drugom minutu, Nikola Jokić je, boreći se za poziciju u desnom delu reketa, odjednom, preko glave, bez gledanja, bacio loptu u suprotan ugao Avramoviću.

Šteta, plejmejker nije krunisao to dodavanje trojkom, ali je majstorija srpskog centra oduševila sve.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo:

Podsetimo, prenos utakmice Srbija - Estonija možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

