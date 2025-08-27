JOKIĆ ZAPANJIO CEO SVET U 2. MINUTU EVROBASKETA! Neverovatno šta je uradio... (VIDEO)

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je danas, a već "prvog radnog dana" na parket su izašli naši: Srbija - Estonija, utakmica kojom "orlovi" selektora Svetislava Pešića otvorili ovaj šampionat, iznedrila je na samom početku novi dokaz koliko je Nikola Jokić... drugačiji.

FOTO: Tanjug/AP

Jer, u drugom minutu, Nikola Jokić je, boreći se za poziciju u desnom delu reketa, odjednom, preko glave, bez gledanja, bacio loptu u suprotan ugao Avramoviću.

Šteta, plejmejker nije krunisao to dodavanje trojkom, ali je majstorija srpskog centra oduševila sve.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo:

🧙🏼‍♂️ 🇷🇸 ¿Qué ha sido este pase de Jokic? #Eurobasketpic.twitter.com/wn8klxutqK — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 27, 2025

Stop what you’re doing, Nikola Jokic is playing basketball pic.twitter.com/rntyRxpZ1A — NBA University (@NBA_University) August 27, 2025

Podsetimo, prenos utakmice Srbija - Estonija možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

