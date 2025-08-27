KAKAV HIT! Stefan Jović na patikama napisao čuvene reči Svetislava Pešića (FOTO)
Srbija i Estonija sastaće se u prvom meču na Evropskom prvenstvu u košarci, a Stefan Jović je jednim potezom oduševio naciju.
Plejmejker reprezentacije Srbije je na patikama napisao moto Svetislava Pešića: Svi za jednoga, jedan za svi!" što najbolje oslikava sjajan timski duh koji krasi reprezentaciju Srbije.
Ovaj slogan je selektor Srbije učinio poznatim kada ga je napisao na tabli na Svetskom prvenstvu 2023. godine.
RASPORED SRBIJE NA EVROBASKETU
Evropsko prvenstvo 2025. godine održava se od 27. do 14. septembra. Domaćini su Finska, Poljska, Letonija i Kipar. Na njemu će učestvovati 24 reprezentacije podeljene u četiri grupe. Eliminaciona faza igraće se u Rigi, gde Srbija igra grupnu fazu.
Srbija je u grupi sa ekipama Estonije (27. avgust u 20.15), Portugala (29. avgust u 20.15), Letonije (30. avgust u 17), Češke (1. septembar u 20.15) i Turske (3. septembar u 20.15).
