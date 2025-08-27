Košarka

KAKAV HIT! Stefan Jović na patikama napisao čuvene reči Svetislava Pešića (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 08. 2025. u 19:34

Srbija i Estonija sastaće se u prvom meču na Evropskom prvenstvu u košarci, a Stefan Jović je jednim potezom oduševio naciju.

КАКАВ ХИТ! Стефан Јовић на патикама написао чувене речи Светислава Пешића (ФОТО)

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Plejmejker reprezentacije Srbije je na patikama napisao moto Svetislava Pešića: Svi za jednoga, jedan za svi!" što najbolje oslikava sjajan timski duh koji krasi reprezentaciju Srbije. 

FOTO: Printskrin/Instagram/stefanjovic

Ovaj slogan je selektor Srbije učinio poznatim kada ga je napisao na tabli na Svetskom prvenstvu 2023. godine. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

RASPORED SRBIJE NA EVROBASKETU

Evropsko prvenstvo 2025. godine održava se od 27. do 14. septembra. Domaćini su Finska, Poljska, Letonija i Kipar. Na njemu će učestvovati 24 reprezentacije podeljene u četiri grupe. Eliminaciona faza igraće se u Rigi, gde Srbija igra grupnu fazu. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija je u grupi sa ekipama Estonije (27. avgust u 20.15), Portugala (29. avgust u 20.15), Letonije (30. avgust u 17), Češke (1. septembar u 20.15) i Turske (3. septembar u 20.15).

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRENOS, SRBIJA - ESTONIJA: Kakav start Evrobasketa!
Košarka

0 4

uživoPRENOS, SRBIJA - ESTONIJA: Kakav start Evrobasketa!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo danas, a već "prvog radnog dana" igraju naši: Srbija - Estonija, utakmica kojom "orlovi" selektora Svetislava Pešića "otvaraju" ovaj šampionat, igra se u Rigi, a prenos možete da pratite uz portal "Novosti".

27. 08. 2025. u 19:36 >> 20:27

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu