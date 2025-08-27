ODMAH PAO REKORD NA EVROBASKETU: Evo šta je Litvanija uspela da uradi protiv Velike Britanije
LITVANIJA je prva reprezentacija koja je ostvarila pobedu na Evrobasketu 2025, a odmah je oborila i rekord.
Naime, ova baltička selekcija je postavila rekord po broju skokova na jednoj utakmici Evropskog prvenstva. Izabranici Rimasa Kurtinaitisa su u pobedi nad Velikom Britanijom (94:70) uhvatili čak 57 lopti.
Oborili su dosadašnje rekorde koje su držale Rusija (1995) i Hrvatska (2013) sa po 54 skoka na kontinentalnom takmičenju.
U toj statističkoj kategoriji je prednjačio Jonas Valančijunas sa devet skokova, mladi Anzulas Tubelis je stao na sedam.
Podsetimo, Litvanija drugu utakmicu na Evrobasketu 2025 igra u petak od 15.30 protiv Crne Gore.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
27. 08. 2025. u 08:36
BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde
27. 08. 2025. u 13:19
HRVATI GRME! Srbi i Crnogorci im zabili nož u leđa
27. 08. 2025. u 11:51
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)