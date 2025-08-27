Košarka

ODMAH PAO REKORD NA EVROBASKETU: Evo šta je Litvanija uspela da uradi protiv Velike Britanije

Časlav Vuković

27. 08. 2025. u 17:36

LITVANIJA je prva reprezentacija koja je ostvarila pobedu na Evrobasketu 2025, a odmah je oborila i rekord.

Foto: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Naime, ova baltička selekcija je postavila rekord po broju skokova na jednoj utakmici Evropskog prvenstva. Izabranici Rimasa Kurtinaitisa su u pobedi nad Velikom Britanijom (94:70) uhvatili čak 57 lopti.

Oborili su dosadašnje rekorde koje su držale Rusija (1995) i Hrvatska (2013) sa po 54 skoka na kontinentalnom takmičenju.

U toj statističkoj kategoriji je prednjačio Jonas Valančijunas sa devet skokova, mladi Anzulas Tubelis je stao na sedam.

Podsetimo, Litvanija drugu utakmicu na Evrobasketu 2025 igra u petak od 15.30 protiv Crne Gore.

