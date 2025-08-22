HITNO SE OGLASIO BOGDAN BOGDANOVIĆ! Evo zbog čega je kapiten Srbije "bacio" dres Partizana

Bogdan Bogdanović, kapiten srpske reprezentacije, na društvenoj mreži X je u petak podelio poruku koja se ticala jedne situacije koju smo videli po završetku prijateljske utakmice Srbija – Slovenija.

Foto FIBA

Naime, košarkašk Los Anđeles Klipersa je posle ubedljive pobede Srbije potpisivao dresove i ispunjavao zahteve za slikanje brojnih fanova, ali je frustrirano reagovao na zahtev jednog navijača.

Na snimku koji se video u direktnom prenosu Bogdanović nije mogao da se potpiše na dres i samo je odgurnuo dres osobi koja mu ga je prvobitno dala.

Ubrzo je usledilo objašnjenje. Stranica koja se bavi vestima u vezi sa Bogdanovićem iz dana u dan, napisala je sledeće:

- Da rešimo i to, znači dres se lepo drži da može da se potpiše, ne ide samo da se tutne u ruke”.

Uz ove reči priložen je i video na kojem se vidi kako kapiten Srbije rado potpisuje dresove pred utakmicu sa slovenačkom reprezentacijom.

Hvala daily Bogdane na objasnjenju 😁

Nema zle krvi 🖤🤍 https://t.co/HxUlgrFUBU — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) August 22, 2025

Naposletku je reagovao i sam Bogdanović:

- Hvala na objašnjenju, Daily Bogdane! Nema zle krvi”, napisao je kapiten Srbije uz emotikone crnog i belog srca, sugerišući da je dres o kojem se radi bio dres Partizana.

Srbija je u pripremnom periodu zabeležila sedam pobeda u prijateljskim utakmicama, a selekcija Svetislava Pešića Evrobasket u Rigi započinje 27. avgusta duelom sa Estonijom.

