HARMONIKA U AVIONU ZA LUKU DONČIĆA! Oduševljenje zbog scene tokom leta iz LJubljane za Beograd (VIDEO)
Reprezentacija Slovenije predvođena Lukom Dončićem doputovala je iz Ljubljane u Beograd, a imali su u avionu veoma lepo iznenađenje.
Luka Dončić, njegovi saigrači, slovenački stručni štab i pratioci leteli su iz Beograda za Ljubljanu uz posebnu pratnju. Na samom letu - zvuk harmonike. Izazvalo je to velike simpatije putnika, biranim rečima i slovenački mediji pišu o tome.
Možete da zamislite koliko su ostali putnici i posada bili oduševljeni što dele „čeličnu pticu“ sa slovenačkim košarkašima, predvođenim NBA zvezdom Lukom Dončićem. Košarkaški savez Slovenije podelio je snimak na kojem se vidi da se na putnoj visini dogodilo nešto zaista posebno. Jedan od putnika poneo je harmoniku, razvio je meh i zasvirao jednu domaću za Luku i ostale, a oduševljenje nisu krili ni Srbi.
Iz snimka, koji možete videti u nastavku, čini se da je najviše uživalo srpsko kabinsko osoblje. Možemo samo da pretpostavimo da se i Luki, uz muziku koja spada među njegove omiljene žanrove, lice ozarilo osmehom.
