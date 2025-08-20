"DELIJE" OVO MORAJU DA VIDE: Branko Lazić napustio Zvezdu, a evo kako se najtrofejniji igrač u istoriji kluba oprostio od crveno-belih

Branko Lazić više nije košarkaš KK Crvena zvezda. Ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti ove srede, a potom se sam dosadašnji kapiten crveno-belih oglasio. Na vrlo emotivan način.

FOTO: KK Crvena zvezda

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Dragi zvezdaši,

došao je momenat kada moramo da se pozdravimo.

Dugih 14 godina smo delili i dobro i zlo i lepo i ružno, ali smo uspeli našu Zvezdu da dovedemo na mesto kome pripada.



Želim da se zahvalim pre svega svojoj porodici na podršci svih ovih godina koja je izdržala mnogo veći pritisak nego ja zbog mog posla.



Dr Nebojši Čoviću što mi je pružio priliku da ostvarim svoj dečački san da uopšte obučem Zvezdin dres, svim direktorima koji su bili u Zvezdi sve ove godine, kao i ostalim radnicima koji su dali neverovatan doprinos za našu Zvezdu.



Vama navijačima posebno hvala na svakom aplauzu, podršci i rečima kojima ste nas gurali napred. Branko Lazić / Foto arhiva VN



Takođe, želim da se zahvalim svim trenerima sa kojima sam sarađivao, a posebno Dejanu Radonjiću sa kojim smo proveli najuspešnije sezone u istoriji Crvene zvezde.







Hvala svim mojih saigračima koji su pomogli da ostvarimo nezamislive pobede i uspehe.

Kao višestruki rekorder, moje putovanje u Zvezdi završavam sa 26 trofeja na koje sam izuzetno ponosan i polovinu njih podigao kao vaš kapiten.



Mojoj Zvezdi želim puno uspeha u daljem radu i nadam se da će biti bar jednako uspešna kao za vreme mog mandata.



Do neke sledeće prilike.

Vaš kapiten", poručio je Branko Lazić uz ovaj video-snimak:

