VAŽNA VEST ZA NAVIJAČE PARTIZANA! Obnova sezonskih ulaznica od srede moguća i na šalteru Beogradske arene

Marko Paunić

19. 08. 2025. u 13:23

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je obnova sezonskih ulaznica od srede, 20. avgusta, moguća i na šalteru Beogradske arene.

FOTO: N. Skednerija

"Vlasnici sezonskih ulaznica za sezonu 2024/25, od srede, 20. avgusta, svoja mesta mogu sačuvati obnavljanjem karte za sezonu 2025/26 i na šalteru Beogradske arene - blagajna jug", piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.

Za obnovu sezonske ulaznice potrebno je posedovati člansku kartu za 2025. godinu na registrovanom profilu koji je korišćen i za kupovinu sezonske ulaznice u sezoni 2024/25, ;kao i povezano mesto, dostupno za kupovinu putem profila.

Obnova sezonskih karata počela je 15. avgusta.

