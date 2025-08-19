VAŽNA VEST ZA NAVIJAČE PARTIZANA! Obnova sezonskih ulaznica od srede moguća i na šalteru Beogradske arene

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je obnova sezonskih ulaznica od srede, 20. avgusta, moguća i na šalteru Beogradske arene.

FOTO: N. Skednerija

"Vlasnici sezonskih ulaznica za sezonu 2024/25, od srede, 20. avgusta, svoja mesta mogu sačuvati obnavljanjem karte za sezonu 2025/26 i na šalteru Beogradske arene - blagajna jug", piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.

Za obnovu sezonske ulaznice potrebno je posedovati člansku kartu za 2025. godinu na registrovanom profilu koji je korišćen i za kupovinu sezonske ulaznice u sezoni 2024/25, ;kao i povezano mesto, dostupno za kupovinu putem profila.

Obnova sezonskih karata počela je 15. avgusta.

